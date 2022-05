Un Gobierno en Terreno con temática de mujer | 7ª plaza ciudadana de la Delegación Presidencial en Punta Arenas

Punta Arenas, 13 de mayo de 2022.-

En la Junta de Vecinos, Santa Juana, del sector Archipiélago de Chiloé, ayer por la tarde se realizó una nueva plaza ciudadana de Gobierno en Terreno, liderado conjuntamente por la Delegación Presidencial Regional y la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, para atender consultas de la comunidad y entregar información respecto a los beneficios que tiene el programa de Gobierno “Chile Apoya”, acercando a la comunidad y sobre todo a las mujeres trabajadoras que viven en el sector, entregándoles toda la información necesaria para acceder a los diferentes programas.

La actividad contó, además, con la participación del Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica Mansilla, la Seremi del Trabajo, Doris Sandoval Miranda, la Seremi de Justicia, Michelle Peutat Alvarado y el Dirigente vecinal del sector Archipiélago de Chiloé, José Necul, y cumplió con su objetivo. La Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, destacó la instancia como: “una muy buena actividad, estamos en nuestro séptimo Gobierno en Terreno, donde hemos resaltado que Chile apoya a las mujeres también. Está pensado en ellas y revela cómo el Gobierno está invirtiendo en este programa para la reactivación económica y en esta oportunidad enmarcado en un enfoque de género”.

Además, la Delegada enfatizó en la importancia de difundir a la comunidad el Plan Chile Apoya, del Presidente Gabriel Boric, y sus 21 medidas, como por ejemplo, el “Subsidio Protege”, que entrega $200.000 mensuales, por tres meses, a padres o madres trabajadoras que no tengan derecho a sala cuna por parte de su empleador, aumentó el rango de edad exigido. Pasó de beneficiar a menores de 2 años, a menores de 4.

La Seremi de la Mujer, Alejandra Ruiz Ovando, recordó que el Gobierno en Terreno lo que pretende es acercar los servicios públicos a la comunidad, indicando que “en específico este a las mujeres, justamente en un horario fuera de lo tradicional, horario de oficina, para que efectivamente puedan hacer sus trámites. En esta oportunidad estamos difundiendo todos los programas que tienen que ver con Chile Apoya, las capacitaciones que hay para mujeres. Estamos también entregando información respecto de temas judiciales, con la Corporación de Asistencia Judicial. Nosotros como Seremi de la Mujer y Equidad de Género, junto al Sernameg, los programas y la capacitaciones que se van a desarrollar durante el año. Por eso es muy importante que estemos en las poblaciones, con la comunidad, para facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos”

Entre los y las asistentes, Paola Díaz, Agente comunitario del Cecof Damianovic, manifestó que “es súper buena la iniciativa porque acerca a la comunidad los servicios que no todos tienen la facilidad de acudir y en un horario que también la gente mayoritariamente puede asistir, así es que me parece excelente”.

Mientras que Patricia Soto, presidenta de la Agrupación Unión, de la tercera etapa de la población Archipiélago de Chiloé, expresó que “esta iniciativa que ustedes hacen como gobierno, es muy buena para toda la población en general. Tenemos que recordar que la población ha crecido mucho, así que es muy bueno, los quiero felicitar, yo se que están haciendo un tremendo trabajo y es beneficio para todas las personas que viven acá en el Archipiélago de Chiloé”

Asimismo don Claudio Pérez, vecino del sector indicó que “hacer la consulta me sirvió mucho, porque me ahorré de ir donde otro abogado. Me atendieron muy bien y lo que yo necesitaba era que me “enrielaran”, porque mi situación es más o menos complicada, entonces, encontré la solución en esta. Me llegó un papelito por debajo de la puerta que iban a estar las autoridades y el gobierno en terreno, entonces me atendieron demasiado bien, esperé un tiempo prudente y excelente, muy bueno, me asesoró con todas las carpetas que traje hasta acá”.

Cabe destacar que, en esta ocasión participaron los servicios relacionados con el tema central de esta plaza ciudadana: Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Sernameg, Corporación de Asistencia Judicial, CAJ, Sence Magallanes, Seremi del Deporte, Chile Atiende, Seremi del Trabajo, Seremi de Desarrollo Social, Oficina de Insolvencia y Reemprendimiento.