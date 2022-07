Estudiantes de Pedagogía en Música exhibieron sus aprendizajes en ejecución instrumental y vocal

A través de un evento abierto a la comunidad universitaria, este martes, en el Auditorio Ernesto Livacic y con un amplio marco de público, la carrera de Pedagogía en Artes Musicales de la Universidad de Magallanes (UMAG), presentó su primera muestra de aprendizaje, una iniciativa académica cuyo propósito fue exhibir los aprendizajes de las y los estudiantes durante el semestre, a partir de las asignaturas donde se ejecutan instrumentos musicales y el desarrollo vocal.

Fue así como el alumnado de todos los niveles junto a sus profesores y profesoras se subieron al escenario para compartir sus repertorios musicales contextualizados en: Taller de Instrumentos Folklóricos, Guitarra Funcional I, Guitarra Funcional III, Historia de la cultura musical en Latinoamérica, Práctica Coral I y Práctica Coral III; todas intervenciones basadas en la idea de “tarea auténtica”, es decir, un producto final dirigido a un público determinado, poniendo al estudiante en una situación de desempeño real de lo aprendido.

Para el estudiante de cuarto año, Favio Llancavil, la actividad, que resultó todo un éxito, surgió con la motivación de todas y todos los estudiantes, quienes buscaban un espacio para sus expresiones y para evidenciar lo que hace la carrera. “Nunca pensamos que se iba a dar un evento en el que íbamos a poder dar rienda a lo que es utilizar y ejecutar todos lo que nosotros aprendemos”, señaló, haciendo énfasis en que “esta muestra de aprendizaje fue como simbólicamente el Día de la Música, pero muy de nosotros, muy de los estudiantes”.

A juicio de Favio, fue un momento especial en el que, incluso, pudieron incursionar en las tareas de producción y gestión, ya que manejaron el traslado e instalación de instrumentos, el sonido y la amplificación. Además, valoró que fuera la instancia en la que algunos de sus compañeros y compañeras se atrevieran a presentar sus propias composiciones. “Fue bastante grato, yo me puse bastante contento y fue como una magia que se dio entre todos, porque no había presiones de nada, ya habíamos ensayado, y ahí era lo que saliera”, manifestó.

Por su parte y junto con felicitar la iniciativa, el director del Departamento de Educación y Humanidades, Dr. Álvaro González, resaltó que “para el Departamento, este tipo de actividades son muy relevantes, puesto que permiten que los estudiantes de la carrera movilicen diferentes competencias que se encuentran presentes en el currículum y que contribuyen al perfil de egreso de los futuros profesores de Artes Musicales. Estas competencias son de ámbito transversal, pero también pedagógicas y por supuesto disciplinares. Una actividad como la que presentaron en el Auditorio permite conjugar muchas de estas competencias en un mismo trabajo mancomunado”.

Por otro lado, agregó que “este tipo de actividades tiene externalidades positivas que no siempre son medibles de manera tan objetiva, pero no por ello menos importantes. Me refiero, en particular, al rol de cohesión grupal que genera el trabajar colaborativamente en la búsqueda de un objetivo común, a la satisfacción que produce en los estudiantes darse cuenta de sus propias capacidades y habilidades, y al impacto positivo que genera en la comunidad en general, permitiendo realzar el trabajo de la carrera”.

Desde la carrera esperan repetir la experiencia cada año para seguir divulgando y enseñando a la comunidad el quehacer de las y los futuros profesores en Artes Musicales formados en la región.