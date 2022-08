Instalación escénica permitirá que puntarenenses se acerquen a la forma en que perciben el mundo las personas autistas

Con el objetivo de involucrar y sensibilizar a la comunidad sobre el Trastorno Espectro Autista, el Municipio de Punta Arenas recibirá en el Centro Cultural Municipal “Claudio Paredes Chamorro” a la Compañía de Teatro Soporte Corporal, que presentará el dispositivo Inusual Mundo Autista, que a través de una instalación escénica compuesta por diez experiencias sensoriales, permitirá que los magallánicos se acerquen a la forma en que las personas autistas perciben el mundo.

“La obra es un dispositivo escénico, no es una obra de teatro como tal. Al ser un dispositivo escénico, uno entra al espacio y lo recorre libremente. Hay 10 estaciones que abordan desde distintas disciplinas y sentidos cómo una persona autista podría percibir su entorno. Digo podría porque no es que sea una única verdad lo que nosotros estamos proponiendo, sino que es una posibilidad de cómo algunas personas autistas perciben ciertas cosas”, explicó Constanza Segovia, productora del evento.

La actividad se realizará este martes 9 de agosto, en dos funciones, en el Centro Cultural Municipal “Claudio Paredes Chamorro” (21 de mayo N°2421): la primera, a las 11 horas, dirigida a comunidades vinculadas al al autismo, las cuales deberán inscribirse a través del correo soportecorporalcia@gmail.com; y la segunda, a las 19 horas, abierta a la comunidad con cupos limitados debido al aforo. Los interesados podrán ir participando por orden de llegada.

Finalmente, se realizará una tercera función, organizada en conjunto con la Casa Azul del Arte, la cual se realizará el viernes 12 de agosto, a las 17 horas, en el salón de la Sociedad de Instrucción Popular (Av. Colón N°956).

Las tres funciones son gratuitas y se presentan por primera vez en Punta Arenas, tras exitosas temporadas en Valparaíso (2021 y 2022) y en Santiago (Junio-Julio 2022).

En el montaje convergen disciplinas como la escultura, la música, el diseño, las artes visuales, las artes escénicas y las artes mediales. “En las estaciones de artes escénicas no se pretende ‘actuar’ ni apropiarse de testimonios de personas autistas, sino que el objetivo está puesto en diversificar las maneras de sensibilizar desde diferentes materialidades, sonoridades y disciplinas sobre la neurodivergencia y la diferencia”, concluyó.