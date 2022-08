Pescadores artesanales concurren a la Comisión de Pesca y Acuicultura del Senado para solicitar nulidad de le ley símbolo de la corrupción

En reunión efectuada este miércoles en la sala 11 del Congreso en Valparaíso, se llevó a efecto la sesión para conocer el Proyecto de Ley que declara la nulidad de la ley # 20.657 que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos la Ley General de Pesca y Acuicultura.



Asistieron la presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH), Zoila Bustamante; el presidente de la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales (CONFEPACH), Marcelo Soto; el presidente del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero, (CONDEPP) Hernán Cortés; y el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA), Osciel Velasquez.



Hace una semana, a la primera citación, sólo llegó un senador: su presidente, Daniel Núñez (Partido Comunista). Los otros miembros (que no se presentaron) son los senadores Fidel Espinoza (Partido Socialista), Alejandro Kusanovic (Independiente, pro-Renovación Nacional), Iván Moreira (UDI) y Jorge Soria (Independiente, pro-PPD).



«El proyecto de nulidad No es obstáculo para la discusión de una nueva Ley de Pesca» señaló el subsecretario de Pesca, Julio Salas



Así mismo, indicó que «Los cimientos de la discusión legislativa (de la actual Ley de Pesca) tienen una mancha de origen establecida por una verdad judicial.»



Salas manifestó que «Me parece muy satisfactorio que sea el propio parlamento el que se haga cargo de resolver un problema que está presente en la gestación de una Ley». Recuperar la confianza entre el mundo público y privado.



Por otra parte, Hernán Cortés, presidente de Condepp, destaca: “este trámite vendría a solucionar los graves problemas de inequidad para los pescadores. Como son, entre otros, un fraccionamiento justo, sustentabilidad de nuestras pesquerías y una plataforma social para los pescadores artesanales y sus familias”



Los pescadores artesanales ven con evidente optimismo esta sesión de la Comisión de Pesca del Senado, que viene a hacer justicia frente a los manejos corruptos en su concepción. No olvidemos, agregó el dirigente, que su dictación fue «un traje a la medida de la pesca industrial.» Y que «esta es la gran oportunidad que tiene esta corporación de tomar posición por el lado de la ciudadanía, o del lado de la corrupción»