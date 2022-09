Canasta Básica de Alimentos en Chile aumentó en un 22.4% en los recientes 12 meses

Con respecto a la variación a doce meses (Gráfico 4), la CBA aumentó en 22,4%, lo que corresponde

a una variación mayor a la registrada en el periodo inmediatamente anterior de doce meses (20,6%

julio 2021 a julio 2022), situándose como la variación acumulada más alta en la serie, que se mide

desde diciembre 2013. En el caso del IPC de los componentes no alimentarios, que también afectan

la línea de la pobreza, se encuentra una variación de 11,7%, que es superior a la registrada en el

periodo de doce meses inmediatamente anterior (11,0% julio 2021 a julio 2022).

La inflación está afectando las condiciones de vida de las personas, sobre todo de los trabajadores y de los sectores más pobres, al punto de que quienes tienen bajos ingresos y condiciones laborales más desfavorables (dado que tienen trabajos informales) caigan por debajo de la línea de la pobreza.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia actualiza mensualmente el valor de la canasta básica de

alimentos y de las líneas de pobreza. La actualización de la canasta básica de alimentos se realiza de

acuerdo con la variación de los precios en el Índice de Precios al Consumidor, IPC, de cada uno de

los productos que la componen.

Por su parte, la actualización de la diferencia entre el valor de la línea de pobreza y la canasta básica de alimentos se lleva a cabo de acuerdo con la variación de precios del IPC, descontando la variación correspondiente a los alimentos y bebidas no alcohólicas, y a restaurantes, cafés y establecimientos similares.

Este informe presenta el seguimiento mensual de la evolución durante el último año del valor de la

canasta básica de alimentos, así como de las líneas de pobreza y de pobreza extrema.

Adicionalmente, se incorpora un análisis de sus variaciones en el último mes y en los últimos doce

meses. Se considera un análisis de los componentes que experimentan una mayor variación, ya sea

negativa o positiva, que permita explicar los cambios en el valor de la canasta básica de alimentos.

El aumento de la inflación y el mayor precio de los alimentos está afectando a todos y especialmente a quienes tienen menos recursos. A su vez, son estos grupos quienes cuentan con menos mecanismos para protegerse cuando aumenta el costo de la vida. En períodos de mayor inflación, el ingreso necesario para cubrir esta canasta básica debe ser mayor. A continuación, se realiza un ejercicio que busca evidenciar cómo la mayor inflación afecta especialmente a la población con menos recursos.

Esta semana, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) dio a conocer el valor a agosto de 2022 de la canasta básica de alimentos (CBA). La CBA mide el consumo necesario para los requerimientos calóricos y nutricionales[1] de una persona y es un insumo para determinar la población en pobreza. Un hogar se considera en pobreza extrema cuando sus ingresos no cubren sus requerimientos alimentarios básicos y en pobreza si no es capaz de cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias.

Se observa que, desde la última estimación oficial de pobreza, el aumento de la CBA ha sido mayor que el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La encuesta Casen en Pandemia 2020, concentró su trabajo de campo en noviembre 2020 y desde entonces, la CBA ha aumentado un 24,1%, de $47.599 en noviembre 2020 a $59.063 en agosto 2022, mientras que el umbral para ser considerado pobre subió un 19,4%, de $174.131 a $207.917 en ese mismo período y el IPC ha crecido un 18,1%.