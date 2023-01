Diez proyectos financiados por la ANID se suman Programa Nacional de Ciencia Antártica

Punta Arenas, 20 de enero de 2023.- Los resultados de diferentes concursos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) trajeron excelentes noticias para la ciencia polar: diez proyectos consiguieron financiamiento y serán parte del Programa Nacional de Ciencia Antártica, que administra el Instituto Antártico Chileno.

De estas diez iniciativas, tres corresponden al Fondecyt de Postdoctorado; uno al de Iniciación en Investigación; cuatro al Fondecyt Regular; uno al Concurso de Fomento a la Vinculación Internacional y uno al Proyecto de Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano (Fondequip). Asimismo, cuatro de ellas fueron postuladas por investigadoras e investigadores del Instituto Antártico.

La nómina de los proyectos seleccionados y sus respectivos responsables es la siguiente:

Fondecyt de Postdoctorado

● Estudio integrado del Limite K-Pg en la Península Antártica (Isla Seymour-Isla Vega) y Cuenca de Magallanes (Valle del Río de las Chinas). Implicaciones paleoclimáticas y paleogeográficas. Leslie Manríquez Marquez, Instituto Antártico Chileno.

● Potential aliens and climate change: the case of higher latitude periwinkles (Gastropoda: Littorinidae). María Julia Saravia. Universidad Austral de Chile.

● Source and fate of atmospheric pollutants in the Antarctic Peninsula atmosphere a multidisciplinary approach. Victoria Gómez Aburto. Universidad Mayor.

Fondecyt de Iniciación en Investigación

● Microbiota-based transplants on recovery of perturbed soils: A transdisciplinary approach for future precision soil management facing anthropogenic impacts on the environment. Kattia Núñez Montero. Universidad de La Frontera.

Fondecyt Regular

● Phylosymbiosis, codivergence and coevolution signals in sponge and macroalgae holobionts from Antarctica. Nicole Trefault Carrillo. Universidad Mayor.

● Endocrine disrupting consequences of pharmaceutical and personal care products on the Antarctic fish Harpagifer antarcticus: influence of human settlements and scientific research bases.Paulina Bahamonde Cárdenas. Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación.

● CASCADE: Cascading Climate Extremes in the Northern Antarctic Peninsula. Raúl Cordero Carrasco. Universidad de Santiago de Chile.

● Contrasting glacier behaviour in southernmost South America and northernmost Antarctica in response to climate change. Ricardo Jaña Obregón. Instituto Antártico Chileno.

Concurso de fomento a la vinculación internacional

1. Bioinvasiones terrestres y marinas en la Antártica: retos y oportunidades para la erradicación de especies invasoras. Carla Ximena Salinas Silva. Instituto Antártico Chileno.

Proyecto de Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano FONDEQUIP

● Fortalecimiento de la oceanografía observacional, docencia e investigación en el Océano Austral (Antártica) y en la macrozona Austral, mediante la adquisición de un planeador submarino autónomo, Glider. Lorena Rebolledo. Instituto Antártico Chileno.