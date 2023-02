Autoridades hacen un llamado a extremar las medidas de prevención de incendios forestales

Un llamado a extremar las medidas de seguridad para evitar que ocurran incendios forestales hicieron las autoridades regionales ante la situación que se vive en la zona central del país y los riesgos en la región ante la condición climática de altas temperaturas presentadas en los últimos días.

El punto de este encuentro para realizar este llamado a la población fue el Centro de Operaciones “Hugo Bahamonde Villarroel” de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes desde donde se monitorean las alertas de focos o incendios forestales que se pueden producir en las distintas provincias de la región.

Según datos de CONAF han sido 16 los incendios forestales en toda la temporada desde julio del año pasado hasta la fecha y 5 de ellos solo en lo que lleva el 2023. De hecho, hace unos días, CONAF debió enfrentar 3 incendios de forma simultánea, dos en la provincia de última esperanza, y uno en la provincia de Magallanes en el sector de San Juan en Agua Fresca, al sur de Punta Arenas.

Por tal motivo, la delegada presidencial regional, Luz Bermúdez, y quién desde su cargo líder el Plan Regional de Protección Contra Incendios Forestales que ejecuta CONAF y SENAPRED (Ex ONEMI) en coordinación con otras instituciones, señaló que la mejor medida para evitar un incendio forestal es tomar las distintas medidas de prevención que se señalan diariamente y sobre todo durante los fines de semana cuando las personas concurren a lugares de acceso público y ubicados en entornos naturales.

Por su parte, el seremi de Gobierno, Andro Mimica, hizo un llamado a la responsabilidad de las personas y sobre todo turistas que visitan áreas silvestres protegidas a no hacer uso del fuego en lugares no habilitados para dicho fin, recordando que solo en el mes de enero ya se han realizado 4 expulsiones de cerca de una decena de personas por encontrarse utilizando cocinillas y fumando en los senderos.

El director regional del SENAPRED, Juan Carlos Andrades, señaló que el Plan Regional contempla las coordinaciones con las distintas instituciones involucradas en estas emergencias, encontrándose preparadas para enfrentarlas y requerir las ayudas necesarias en caso de cualquier circunstancia. “Si bien no se pronostican altas temperaturas para el fin de semana” indicó “ hay anuncio de fuertes vientos lo cual es un factor de riesgo”.

El director regional subrogante de CONAF, Mauricio Ruiz, señaló que se encuentran 60 personas contratadas como brigadistas para enfrentar los incendios forestales en distintos puntos de la región, así como el helicóptero que permanece 90 días en la zona y que ya ha sido utilizado en ocasiones como el incendio acontecido en la península Antonio Varas en última Esperanza hace unos días.

Para finalizar, el Jefe del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales (DEPRIF) de CONAF, Nelson Moncada, señaló que si bien todos los incendios combatidos no han sido de gran magnitud, se debe a que se ha actuado a tiempo y de forma efectiva evitando su propagación, reforzando el llamado de las autoridades a fortalecer las medidas de prevención como son no hacer uso del fuego ni fumar en lugares no habilitados y alertar al 130 de la Central de Operaciones de CONAF en caso de observar una fumarola o indicio de un incendio forestal.

En el momento que las autoridades hacían este llamado, CONAF era alertado de un incendio de pastizal en el sector de Kon Aiken, concurriendo hacia el sector brigadas de la corporación, Bomberos y Carabineros.