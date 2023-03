DPP de Ultima Esperanza y SERNAMEG destacan la autonomía de las mujeres en curso de conducción

El objetivo de la capacitación fue potenciar y acercar las herramientas a emprendedoras.



Este jueves último, se certificaron 16 mujeres de la provincia de Última Esperanza en el Curso de Conducción para Licencia Clase B, ejecutado en la comuna de Natales por la empresa Avansur, financiado por el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

En la ceremonia, estuvieron presentes la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Fabiola García Pinto; la delegada Romina Álvarez Alarcón; un representante de la oficina provincial de la Fundación Prodemu, Víctor Gutiérrez, y quienes fueron parte del programa “Capacitación y Apoyo a mujeres para el fortalecimiento de su autonomía económica, Magallanes”, inserto en el Programa Mujer Emprende de Sernameg.

Este curso tuvo por objetivo potenciar la autonomía en las mujeres de manera transversal, abordando los desafíos de la inserción al mundo laboral. Así lo confirmó la directora de Sernameg, “Esta licencia para una mujer que quiere emprender nuevos caminos, ya sea un emprendimiento o poder tener esa libertad y esa autonomía para movilizarse, para poder tener una herramienta para poder insertarse laboralmente, hoy en día es un plus para su autonomía económica”.

Luego indicó que, “conocimos una tremenda demanda en la provincia. Hay muchas mujeres que requieren esta herramienta y esperamos seguir contribuyendo a que más mujeres puedan optar y obtener una licencia de conducir que efectivamente hoy se puede traducir en algún cambio positivo para sus vidas”.

Por su parte, la delegada resaltó que “como Gobierno hemos puesto principalmente el énfasis en generar el empoderamiento, la autonomía económica para las mujeres emprendedoras de la provincia, conforme también a descentralizar los recursos, prestar mayores y mejores oportunidades para quienes lo requieren”.

Una de las mujeres que realizó el curso de conducción, Doris Álvarez Vidal, indicó agradecida y feliz de haber obtenido esta nueva herramienta, “tuve una muy linda experiencia, ya que yo no manejaba, empecé de cero, tengo horita para mi licencia el 4 de abril, y ojalá me vaya bien porque acá me fue muy bien. Trabajo en un colegio y para eso hice mi curso, ahora hay que ahorrar para mi autito”.