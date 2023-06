Plantean estrategias comunitarias para el desarrollo de la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos

– Participantes de la primera sesión tras la constitución del comité local de gestión en dicho territorio, coincidieron en potenciar el acercamiento a la comunidad en torno a las características y ventajas de esta denominación internacional, que en un principio fue impulsada desde el ámbito científico-académico. “Se debe entender que el trabajo tiene que ser colectivo. Tienen que estar las instituciones, tienen que estar las organizaciones sociales (…) Vamos a seguir generando la conformación de este comité para que tenga sentido para los vecinos y vecinas”, dijo la delegada María Luisa Muñoz, quien preside esta instancia.

Luego de su constitución oficial en marzo pasado, el Comité Local de Gestión de la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos realizó su primera sesión con representantes de la institucionalidad pública local y organizaciones sociales involucradas, en la sede de la Junta de Vecinos N°1 de Puerto Williams.

Dentro de los múltiples planteamientos realizados, uno de los que tuvo mayor consenso fue la estrategia comunitaria que se proyecta establecer en este comité, y no sólo enfocándose en la faceta académico-científica que se ha impulsado desde un principio, cuando la Unesco designó al territorio de Cabo de Hornos como Reserva de la Biósfera en 2005.

Ante ello, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, quien preside dicho comité, comentó que “se debe entender que el trabajo tiene que ser colectivo. Tienen que estar las instituciones, tienen que estar las organizaciones sociales. Está abierto para que se sigan involucrando y en eso, por lo menos en lo que nosotros estamos trabajando, vamos a seguir haciendo las invitaciones y vamos a seguir generando la conformación de este comité para que tenga sentido para los vecinos y vecinas”.

En tanto, el jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de Conaf Magallanes, Mauricio Ruiz, manifestó que “si en algún momento fue tomado por la academia que lo impulsó, hoy día es momento de que la comunidad se empodere para empezar a utilizar el concepto y trabajar en los hostales, en la gente que hace cestería, en la gente que hace ganadería, en todas las organizaciones, hasta deportivas, que utilicen lo que es reserva de biósfera en beneficio del medio ambiente en general”.

“De aquí a un tiempo más, cuando ya podamos conectarnos con el resto de la región, cuando el camino (Vicuña-Yendegaia) esté terminado en unos años más, esperamos que el concepto de reserva de la biósfera esté ampliado. Y que a la llegada de más turistas a la región, sepan que están llegando a una reserva de la biósfera y no a cualquier territorio, sino que a un territorio que respeta, que trabaja harto por el medio ambiente. Ésta es una curva ascendente, in crescendo, y la verdad es que estamos súper entusiasmados con este trabajo”, agregó el funcionario del organismo que ejerce como contraparte técnica de esta iniciativa.

Por su parte, Gabriela Faraldo, quien asistió como representante de tres organizaciones sociales –Consejo de Desarrollo Local, Comité Cultural “Tejiendo Raíces” y Club del Adulto Mayor “Rosa Yagán”- opinó que “hay una brecha muy grande entre la comunidad y la reserva de la biósfera. La gente del pueblo no sabe muy bien qué significa. Fue algo impuesto, por decirlo de alguna manera, desde arriba, desde la academia, desde los científicos, y la gente común o el pueblo no entiende para qué sirve, no se vincula con esta reserva de la biósfera, no le da ninguna importancia, no entiende de qué se trata. Creo que habría que cambiar eso y con una buena comunicación, explicando de qué se trata, para ver cuáles son todas las ventajas que tiene ser reserva de la biósfera. Eso podría cambiar la visión que tiene la población sobre estos temas”.

“Yo creo que ahora, con esta idea que tuvimos de vincular a todas las distintas mesas de trabajo que hay en el territorio tratando temas específicos, vincularlas todas bajo el alero de este comité de gestión de toda la reserva de la biósfera, se podría cambiar, porque la gente que ha estado trabajando en estas distintas mesas de trabajo, lo ha hecho desde la población, desde las personas, entonces, ya no es una cosa impuesta desde arriba, desde la academia. Yo creo que esto va a ser muy positivo”, añadió la dirigenta.

Además de esta temática, las y los participantes plantearon otras especificaciones relacionadas al comité, como la formulación de estatutos con una personalidad jurídica; incorporación de nuevos participantes; congregación de diferentes iniciativas medioambientales, productivas y de planificación en el propio comité; creación de mesas de trabajo; revitalización del Área de Desarrollo Indígena (ADI); estrategia comunicacional, y diseños constructivos acordes a la localidad en áreas naturales protegidas –de las cuales, en dicha reserva hay tres parques nacionales (Alberto de Agostini, Yendegaia y Cabo de Hornos), tres rutas patrimoniales (Dientes de Navarino, Lago Windhond y Caleta Wulaia), y un parque marino (Islas Diego Ramírez-Paso Drake)-.

Cabe recordar que la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos es una de las 10 reservas que existen en Chile y comparte este privilegio en la región con la Reserva de la Biósfera Torres del Paine. La designación de Reserva de la Biósfera es liderada a nivel nacional por CONAF a través del programa “Hombre y Biósfera” de la UNESCO, y busca a través de este sello conciliar la conservación de la diversidad biológica; la búsqueda de un desarrollo económico y social, y el mantenimiento de los valores culturales asociados.