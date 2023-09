Ciclistas desafiaron viento, barro y agua en MountainBike municipal en homenaje a Cristopher Mansilla Almonacid en Puerto Natales

Alcaldesa Antonieta Oyarzo destacó el esfuerzo y entusiasmo de los jóvenes participantes.

La competencia se desarrolló el sábado en Natales

La Corporación de Deportes del municipio de Natales organizó el reciente fin de semana el Mountainbike Municipal Cristopher Mansilla sobre 2 distancias, 32 y 18 kilómetros, para lo cual se inscribieron previamente 108 participantes llegando al punto de partida de la jornada sabatina. En la oportunidad los deportistas debieron desafiar el viento, el barro y agua, el trazado contó con la combinación de caminos y XC, lo que dio un atractivo adicional a la prueba.

Padres del deportista

Durante toda la competencia, estuvieron los padres del Cristopher Mansilla, Luis y Margarita, quienes en todo momento participaron de esta actividad homenaje a su hijo, quien falleciera el 11 de mayo del 2021 producto del COVID 19, su padre, Luis Mansilla Miranda dijo, “estamos muy agradecidos de la municipalidad, además contentos por quienes participaron y quisieron estar presentes en esta prueba”.

Alcaldesa y reconocimiento a los deportistas

En la actividad deportiva también estuvo presente la jefa comunal de Natales, alcaldesa Antonieta Oyarzo Alvarado, quien resaltó el alto significado simbólico que tiene para quienes practican ciclismo, añadió” Honramos la vida como deportista y joven Natalino de Cristopher”, agregó enseguida, “agradecemos a todos y todas quienes estuvieron presentes en el mountain bike municipal “concluyó la edil, también estuvieron presentes los concejales Marcelo Contreras Soto y Verónica Pérez Magdalena quien además participó en la prueba sobre una distancia de 32 kms.

Viento, frío, Barro, agua y XC las variantes que tuvo la competencia

Si bien el Mountainbike no contó con grandes distancias, para otras competencias, el grado de dificultad geográfico y de orden climático le colocó el “plus” adicional que requiere este tipo de desafíos, Constanza Fernández, ganadora en la serie Damas de la distancia ,32 kilómetros con un tiempo de 1 hora 49 segundos 25 centésimas, señaló “estuvo lindo el circuito, con senderos pesados por la presencia de agua y barro, lo que hizo entretenida la competencia”, mientras tanto el ganador del mountainbike municipal en la serie varones, Pedro Chelech de Punta Arenas, que ocupó un crono de 1 hora 21 minutos y 15 centésimas para cubrir los 32 k, dijo “la verdad es que estuvo bastante dura, muy técnica en algunas partes, pero me sentí bien, aunque no conocí tanto a Cristopher(Mansilla), le envío un fuerte abrazo a la familia”, concluyó diciendo, por otro lado desde la corporación de deportes de la municipalidad de Natales, Fabián López, de la comisión organizadora, destacó que la actividad se desarrolló sin inconvenientes contando con la participación de ciclistas de Natales, Punta Arenas y Argentina. Compartimos los principales resultados de la competencia en los siguientes Links.

https://docs.google.com/document/d/1wrTtoccpm1mVs_nkj5–PBovjv69gxMl/edit?usp=drive_link&ouid=105426084917752997139&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14b1PzPijlkVfyJYz7RnEr2in0R2_37DO/edit?usp=drive_link&ouid=105426084917752997139&rtpof=true&sd=true