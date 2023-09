Contra el olvido, los sitios de la memoria en Puerto Natales | Juan Salvador Miranda



La memoria es fundamental para no volver a vivir el horror.

Hace 50 años nuestro país sufrió un violento golpe de estado cívico militar nuestro pueblo no estuvo alejado de esa realidad, aquí se encarcelo y se torturo al igual que en todo chile.

En Puerto Natales existieron 5 lugares donde se encarcelo y se torturo a prisioneros políticos el año 1973.

Uno de estos sitios fue la gobernación de Puerto Natales, este edificio ubicado al frente de la plaza de armas fue un lugar donde se interrogo y torturo a los prisioneros políticos de Puerto Natales.

Otro lugar fue la comisaria de Carabineros y se ubica a una cuadra de la plaza de armas esta al lado de la gobernación, fue lugar de reclusión desde septiembre de 1973 hasta 1974.

La Sede de la Cruz Roja ubicada en calle Tomas Rogers N° 29 fue lugar de interrogación y de tortura.

La cárcel ubicada en calle Barros Arana N° 111 fue lugar de reclusión y se registraron violaciones a los derechos humanos en dicho lugar.

El regimiento de Lanceros ubicado en las afueras de la ciudad fue el principal lugar de prisión y donde se interrogo y torturo prisioneros.

Mucha de esta información no es conocida no se difunde, hay un manto de niebla que trata de tapar lo que sucedió y eso no es bueno, la ciudadanía tiene que conocer la verdadera historia.

En Puerto Natales se torturo, se encarcelo, se relego y se exilio por el solo hecho de pensar diferente.

Nunca mas se debe repetir la historia, debemos de enfrentarnos contra el negacionismo con las herramientas de la verdad.

Contra el olvido, debe de surgir la memoria.