Tras fallo de la Corte Suprema, trabajadora del IPS de Magallanes retornará a sus funciones laborales en el servicio

Durante el largo juicio la ANEF guio y representó a la funcionaria pública en sus derechos laborales logrando la restitución de sus funciones administrativas y el pago de los meses en litigio.

La Justicia tarda pero llega. Luego que por más de 1 año la funcionaria administrativa del Instituto de Previsión Social de la región de Magallanes, Pamela Gómez Huenchor, durante una seguidilla de acciones durante el 2021, fue desvinculada en mayo del 2022, por “Salud incompatible” en su cargo. La Anef nacional a través de la dirigente nacional, Ana María Gutiérrez junto a la abogada Alejandra Miranda asumieron el caso para apoyar y representar a la funcionaria, quien en el momento de la pandemia de Covid-19, debió cuidar a sus padres, sufriendo una depresión por la pérdida de uno de ellos en 2020. La funcionaría cumplía 27 años en el servicio al momento de su desvinculación.

Después de reiterados litigios y la búsqueda de los derechos laborales de Pamela, el pasado martes se decretó por la Corte Suprema el falló 4 a 1 a favor de la trabajadora, quien deberá ser reincorporada a su trabajo y la restitución de sus estipendios desde el inicio del despido hasta la fecha.

Si bien se crea un precedente para la justicia laboral, al mismo tiempo, se confirma el actuar y el compromiso de la dirigencia de Anef nacional y regional en la defensa de los derechos laborales de las y los funcionarios estatales de la nación. Al mismo tiempo queda demostrado en el fallo de la Corte Suprema que la institución estatal actuó de manera incorrecta o ilegal en relación con los derechos laborales de la trabajadora.

De esta forma lo confirma Ana María Gutiérrez Ramírez, corresponsable Vicepresidencia Previsión ANEF y Secretaria General de la Asociación Funcionarios/as del Instituto Previsional Social [ANATRINP], al señalar que “quiero expresar en primer término mi satisfacción por el fallo de la Corte Suprema que dictaminó en favor de Pamela Gomez Huenchor, quien cumplía funciones en el IPS de Punta Arenas hasta mayo del año 2022, ella al momento de aplicarse “salud incompatible” tenía 27 años de servicio en el IPS. Nos encontrábamos en pandemia y lamentablemente en ese tiempo sufrió la pérdida de su madre, lo que llevó a una profunda depresión por su situación. Cuando se aplicó la medida Pamela ya había retornado a su trabajo en el IPS hace aproximadamente un año, en ese contexto tomó contacto conmigo y pudimos gestionar con el apoyo jurídico de ANEF, realizamos las gestiones ante tribunales y felizmente se resolvieron favorablemente. En la actualidad como parte integrante de ANEF nacional quiero agradecer el apoyo y recepción del caso por parte de nuestra confederación presidida por el compañero presidente José Pérez Debelli y la asesoría jurídica con que cuenta la confederación, Así también, el trabajo de la abogada Alejandra Miranda, quien asesora a la confederación en estas materias. Finalmente expresar mi satisfacción que se haya hecho justicia en el caso de Pamela Gómez Huenchor y que me haya permitido ser el vínculo sindical para realizar las gestiones sindicales y jurídicas correspondientes”, cerró la dirigente nacional.

En tanto, la presidenta del regional Anef Magallanes, Evelyn Córdova, indicó que la funcionaria ha estado acompañada y respaldada por la ANEF Nacional y ahora le corresponde a este directorio acompañarla en su reintegro. “Nosotros como Anef Magallanes estamos siempre para proteger a las y los funcionarios públicos. Una trabajadora de más de 26 años de servicios, quien ha ocupado más de la mitad de su vida en el servicio público, que hoy en día la Corte Suprema haya fallado para ser reintegrada a su fuente laboral es un símbolo de justicia a los trabajadores públicos. Nosotros acompañaremos a Pamela en su reintegro y estaremos atentos a que este tipo de injusticias no vuelvan a ocurrir en la administración pública. Porque una enfermedad y sobre todo una depresión no te hace un trabajador con salud incompatible en el cargo, porque esos son momentos que con el tiempo y un buen acompañamiento tienen recuperación”, concluyó la presidenta de Anef Magallanes.

Cabe hacer mención que la funcionaria que muy pronto retomará sus funciones siempre fue calificada en lista 1, contando con innumerables anotaciones de mérito, cursos de capacitación y sin haber sido objeto de alguna sanción administrativa durante toda su trayectoria.

“Quiero expresar mi sincero agradecimiento a Ana María Gutiérrez por no solo escuchar lo que me sucedió en mayo 2022 sino por hacer gestión, apoyo legal de la ANEF Nacional tomó mi caso sin titubear por medio de Alejandra Miranda y eso es digno para cualquier trabajador, se gane o se pierda. Reflexión: “No se trata de quien sea bueno en tu cara si no quien sea leal a tu espalda” expreso Pamela Gómez.

Finalmente, el Presidente Nacional de Anef, José Pérez Debelli, señalo que “para nuestra confederación Nacional Anef con su estructura nacional y territorial, estamos muy felices al conocer el fallo de la corte suprema a favor de la funcionaria Pamela Gómez Huenchor, funcionaria del IPS de Magallanes y de la Antártica Chilena, que fue despedida arbitrariamente, bajo la figura de salud incompatible hace más de un año, utilizando un instrumento que dejo sin trabajo a nuestra compañera Pamela, sin embargo en este caso relevamos la importancia y valoramos que la justicia se haga presente en la persona de Pamela, eso tiene responsabilidad permanente y súper vigilancia de parte de nuestra confederación en defender los derechos fundamentales, en acompañar los procesos cuando se producían con el gobierno anterior despidos arbitrarios y que nuestro equipo jurídico que también reconocemos el mérito de su trabajo profesional en la persona de Alejandra Miranda y Fillipo Rossi, ha permitido también revertir este despido arbitrario”.