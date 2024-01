Subsecretaria Arratia visitó SLEP Magallanes por traspaso de establecimientos: “Es un proceso histórico, con desafíos, pero estamos avanzando para garantizar una educación más justa y equitativa”

· El Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, que incluye a las cuatro provincias de la región, traspasó el 1 de enero a 63 establecimientos educaciones con una matrícula de más de 15 mil estudiantes.

· Durante la jornada, la subsecretaria de Educación se reunió también con el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, y el gobernador, Jorge Flies Añón, para abordar los desafíos en materia educativa en la región.

En el marco del monitoreo y acompañamiento a los cuatro nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en diferentes zonas del país, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia Martínez, visitó las instalaciones del SLEP Magallanes, que ya se encuentra en funcionamiento luego de concretar el traspaso de los establecimientos educacionales el pasado 1 de enero.

Durante su visita, se reunió con el delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, y el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, para abordar los desafíos de la educación en la región de Magallanes, poniendo el foco en el apoyo y acompañamiento en el traspaso de los establecimientos educacionales municipales al nuevo Servicio Local.

“Nos hemos desplegado en las distintas regiones para ratificar el compromiso del Ministerio de Educación, para trabajar personalmente en monitorear y apoyar el funcionamiento del Servicio Local. Hemos visto como los distintos actores de la región se han comprometido con el despliegue de la Educación Pública. Sabemos que es un proceso histórico, que tiene sus desafíos, pero en el que estamos avanzando para garantizar una educación más justa y equitativa”, sostuvo la subsecretaria Arratia.

La autoridad puntualizó que “esta es una de las regiones, de las que se están traspasando durante este año, que implica el traspaso completo de la región a un Servicio Local. Son 63 establecimientos educacionales con más de 15 mil estudiantes, por lo tanto, estamos con todo el compromiso de ir acompañando este proceso y fortalecer la educación pública”.

El SLEP Magallanes administra 53 escuelas y liceos municipales, además de 10 jardines infantiles VTF distribuidos en las 4 provincias de la región (Magallanes, Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica Chilena), con matrícula que supera los 15 mil estudiantes.

Al respecto, el seremi Valentín Aguilera Gómez, calificó como un hito histórico el regreso de la educación pública al Estado, agregando que “estamos visitando al Servicio Local para conversar con sus funcionarios y escuchar sus lineamientos para el presente año. Hay un ánimo de colaboración permanente para el desarrollo de este servicio, que es un ánimo de apoyo interinstitucional que existe a nivel regional junto con el delegado presidencial y el gobernador regional en todas las tareas que se requieran”.

En esa misma línea, el director ejecutivo del SLEP Magallanes, Mario García, valoró la visita de las autoridades señalando que “llevamos un año y medio trabajando para generar las condiciones de un buen traspaso. Para nosotros es muy importante contar con la visita de la subsecretaria Arratia, es una señal más que este es un proyecto de Estado, de un gobierno que se la ha jugado por la educación pública y queremos reiterar la tranquilidad a las comunidades educativas, de que este traspaso se realiza con las condiciones necesarias”.

Los establecimientos educacionales que pasaron a formar parte del SLEP Magallanes abarcan desde la educación inicial hasta la enseñanza media, en los niveles de Educación básica, Especial, Media Científico humanista, Educación de adultos y técnico profesional. Asimismo, un 75,5% de los establecimientos son urbanos y un 24,5% están ubicados en sectores rurales de la región.

La subsecretaria se reunió, además, con representantes del sindicato 1 y 2 de asistentes de la educación comunal de Punta Arenas y de Puerto Natales, como también una reunión con el Colegio de Profesores y Profesoras Regional y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Magallanes.