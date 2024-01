Denuncian despidos de Profesores en la Corporación Municipal de Educación de Punta Arenas | Concejala Alicia Stipicic: «Tenemos información que confirma despidos de docentes de Punta Arenas que no serían traspasados al SLEP»

Un complejo escenario, en pleno período de vacaciones, están enfrentando los docentes y asistentes de la educación en Punta Arenas, ya que un grupo no menor de profesionales serían removidos de sus cargos, al no ser traspasados desde la Corporación Municipal de Educación al nuevo sistema conocido como Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Ante esta situación, la concejala de Renovación Nacional (RN), Alicia Stipicic planteó que «tenemos información corroborada y chequeada, con fuentes vinculadas al tema, de que sí hay docentes titulares -al menos diez- que fueron dejados, arbitrariamente, fuera del SLEP, lo que, en la práctica, significa que serían desvinculados de sus áreas de trabajo».

Incluso, dentro de los afectados estaría el propio Secretario Regional Ministerial de Educación de Magallanes y la Antártica, Valentín Aguilera Gómez, quien habría quedado fuera de la nómina de traspaso al SLEP.

Autoridades: la pelota de un lado a otro

En los últimos días, a raíz de la denuncia efectuada por la concejala, Alicia Stipicic, salió al ruedo el Director del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), Mario García, para abordar el tema de los profesores y asistentes de la educación que no habrían sido traspasados al SLEP. ¿Qué dijo? «No hay una desvinculación de estas personas, de hecho, estamos en un proceso de revisión porque quizás, justamente este número que aparece señalado por algunas autoridades, corresponde más a personas que, en muchos casos, eran reemplazo. Por lo tanto, según el Ministerio de la ley, una vez que llega el titular, esas personas cesan en sus cargos, pero es una nómina que está en una revisión continua». Y añadió que «si hoy en día, nosotros le preguntamos a la Corporación de Punta Arenas, ellos le pueden dar una respuesta certera sobre esto, porque ellos ya hicieron sus análisis. Prefiero no compartirlos yo, porque es un análisis que han hecho desde la Cormupa…».

Para la concejala, Alicia Stipicic, » hay profesionales que no son reemplazo, algunas funcionarias embarazadas no son reemplazo, funcionarios sin goce de sueldos no son reemplazo. Aquí lo que falta es que la DEP (Dirección de Educación Pública) se pronuncie respecto a cada caso que no está en la resolución de traspaso y se deben informar las razones del rechazo».

La autoridad de Punta Arenas enfatizó que «por supuesto, sabemos que existen reemplazos que no serán traspasados, pero la DEP solicita nóminas vigentes a determinada fecha y, eso, es lo que se informó y ahora esperamos respuestas.El tema no es el número final, de desvinculados y no traspasados al SLEP, lo importante es que exista claridad para todos».