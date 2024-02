Educadora de párvulos de Williams gana viaje con DAP para dos personas a la Antártica

“¿En serio?”, fue lo único que atinó a responder Iris Barra tras leer, al mediodía del jueves 1 de febrero, un correo electrónico de DAP con el siguiente asunto: “¡Felicidades! Ganaste un viaje a la Antártica”. Luego de recibir otro mensaje con la ratificación, respondió: “Muchas gracias!!!”.

Sin embargo, la alegría de esta educadora de párvulos de Puerto Williams aumentó mucho más cuando, el mismo jueves en la tarde, recibió por teléfono más detalles del premio: el viaje es para dos personas y considera el traslado aéreo a Punta Arenas y alojamiento en la ciudad en espera del vuelo a la Antártica.

El sorteo del viaje a la Antártica se realizó a las 23:59 horas del miércoles 31 de enero entre todas las personas que volaron en algunas de las rutas de DAP, en todo el país, desde el 21 de agosto del año pasado y respondieron una encuesta de calidad del servicio. Se recibieron casi 3 mil encuestas debidamente respondidas.

La familia de Iris la conforman su marido, Juan, sus tres hijos (Daniela, Laura y Mateo) y sus tres gatitas (Clementina, Calafate y Maqui). Llegaron a Puerto Williams por el trabajo de Juan desde Talcahuano, primero desde 2008 a 2012 y ahora desde 2021.

Sobre el viaje a la Antártica, Iris comentó que es una gran oportunidad para cumplir un sueño. “La única posibilidad de ir a la Antártica, para muchas personas y para mí, es a través de una invitación o un concurso, por lo que estoy muy feliz por este gran premio”, comentó, junto con agradecer a DAP, “especialmente a todos quienes trabajan en la oficina y en el aeropuerto de Puerto Williams, sobre todo a Fernanda, quien fue mi estudiante en kínder en el colegio de acá y ahora la veo haciendo su trabajo con cariño y mucha paciencia”.

– ¿Recuerdas el día que respondiste la encuesta?

– Recuerdo que cuando la respondí lo hice con la ilusión de ganarme el viaje. Estaba esperando con ansias el 31 de enero para saber si había ganado. Algo me decía que podía ser la afortunada. Imaginaba el viaje y había comentado con mi familia que quería ganar.

– ¿Qué sentiste cuándo leíste el correo con la información que habías ganado un viaje a la Antártica?

– Los sigo en la página de Facebook y como a las 10:00 de la mañana del jueves vi la publicación de que había una ganadora, y me alegré que fuera una mujer. No pensé que era yo, ya que imaginé que me podrían haber etiquetado. Casi a las 12:00 revisé el correo y leo: ¡Felicidades…!

– ¿Creíste que era cierto o por un momento pensaste en una broma?

– No lo podía creer. Podía ser una broma o una estafa (jajajaja). Me emocioné, en vez de responder acuso recibo, respondí “en serio?”. Cuando me dijeron que sí, le avisé a mi familia. Mi marido está navegando, así es que aún no sabe.

– ¿Y qué te pareció cuando supiste que el viaje es para dos personas y que considera el traslado aéreo a Punta Arenas y alojamiento en espera del vuelo a la Antártica?

– Me pareció aún más increíble. Imaginé de inmediato el viaje con mi marido. Sé que estará feliz; él conoce hasta Cabo de Hornos. Llegar a la Antártica es una aventura y un sueño.