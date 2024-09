SUBDERE realiza jornada de trabajo internivel en el marco del proceso de transferencia de competencias del SERNATUR

En la oportunidad, los funcionarios regionales del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) presentaron los aspectos claves de las competencias en estudio, mientras que los gobiernos regionales expusieron su proyecto regional para el desarrollo turístico. Este martes 3 de septiembre se realizó hito de cierre al estudio instruido por el Comité Interministerial de Descentralización (CID) a su Secretaría Ejecutiva, el que tiene como objetivo transferir competencias del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) a los gobiernos regionales de Tarapacá, O’Higgins, Aysén y Magallanes. La actividad contó con la presencia de la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales; el Director del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), Cristóbal Benítez; el Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli; y los gobernadores regionales de Tarapacá, José Miguel Carvajal; y de Magallanes y la Antártica Chilena, Jorge Flies.Durante el 2024, y luego de un acuerdo entre las autoridades del CID y el Ministerio de Economía, Fomento, y Turismo, se avanzó en este proceso, que inició el 11 de julio, y que cierra hoy con una jornada de trabajo internivel, en donde los propios funcionarios y funcionarias del Sernatur presentan los elementos claves de las competencias en estudio –oportunidades, puntos a resguardar, alertas etc.- mientras los gobiernos regionales, de las regiones ya mencionadas, mostraron su propuesta estratégica para el turismo como herramienta clave para el desarrollo regional.



En la oportunidad, la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Francisca Perales señaló que “lo que hemos trabajado desde la Subdere,desde el Comité Interministerial de Descentralización, en conjunto con los gobernadores, es particularmente, tratar que las competencias tengan un sentido de política pública, que sean competencias que tengan total sentido, y que los gobernadores puedan ejercer. Y en esa línea, dentro del ámbito del desarrollo y fomento productivo, las competencias de turismo tienen total sentido, evidentemente, porque ya sabemos que los gobiernos regionales hacen mucho en turismo y complementan el rol que tiene el Ministerio de Economía y que tiene el servicio particularmente”. “Y es por eso, que la idea de esta instancia es que se realice un diálogo, que se puedan resolver consultas, que se pueda también conocer por parte de los gobiernos regionales incumbentes para, efectivamente, poder seguir abriéndonos a ese diálogo, porque en estos procesos que son ripiosos muchas veces, lo que más se requiere es diálogo, lo que más se requiere es trabajo, lo que más se requiere es apertura, seguir conversando e ir perfeccionando los procesos”, agregó Perales. En tanto, el Director Nacional del Sernatur, Cristóbal Benítez, indicó que “sabemos que a partir del trabajo que estamos haciendo en conjunto con el Subdere, todas estas competencias que hemos estado analizando están pensadas principalmente para apoyar de mejor manera el desarrollo turístico en cada uno de los territorios, en las comunas, porque sabemos que, en ese sentido, quienes mejor conocen cada uno de los territorios, son las autoridades locales y los gobiernos regionales, de tal manera de poder darle mayor pertinencia a este desarrollo”.



Por su parte, el presidente de la ANEF, José Pérez, destacó que “estamos disponibles para apoyar la descentralización, pero no cualquier descentralización, porque tiene que ser principalmente con lo que he dicho la Subdere, y lo ratificamos, tiene que hacerse con las y los funcionarios que ejecutamos la política pública, que conocemos nuestros servicios, que conocemos también el territorio y, hoy día, se da esta oportunidad de contribuir a esto”. Posteriormente expuso el gobernador de Magallanes y la Antártica Chilena, Jorge Flies, quien agregó: “Necesitamos un desarrollo social y humano, necesitamos un territorio integrado, conversar, y necesitamos hacer un desarrollo económico, productivo y sustentable en nuestra región”. Asimismo, y para finalizar la primera parte de jornada, el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, señaló “el Gobierno Regional está muy entusiasta en esta jornada, creemos que esto nos hace bien y creemos que también esto es lo queda y, por lo tanto, voy a empujar para que la mayor cantidad de capacidades queden alojadas en el gobierno regional y que podamos profundizar la descentralización”.Con las palabras iniciales, se dio paso a las presentaciones de las y los funcionarios del Sernatur quienes dieron a conocer más sobre la historia de la institución y el ejercicio de las competencias. Durante el segundo bloque de esta jornada de trabajo, fue el turno del panel de los gobiernos regionales el que fue moderado por el secretario ejecutivo del Comité, Felipe Larenas.En la jornada participaron también la Presidenta de la Asociación de Funcionarios de Sernatur, Alejandra Cárcamo; la directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de Subdere (ASOSUBDERE); la Secretaría Ejecutiva de AGORECHI; los equipos del ministerio de Economía, la subsecretaría de Turismo, CORFO, Dipres y también de Subdere.