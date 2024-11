Diputada Javiera Morales: “No voy a aprobar un Presupuesto en que no se garantice la atención de salud”



En el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2025, la diputada Javiera Morales solicitó que se destinen mayores fondos para asegurar el funcionamiento de los hospitales de la región, que hoy ya presentan problemas financieros para llegar a fin de año, y dar continuidad a la atención de los pacientes de listas de espera de cirugías y especialistas.



“Es preocupante que el Servicio de Salud de Magallanes señalara que desde la próxima semana el Hospital Clínico entre en una situación más ‘complicada’ en términos financieros. La salud es una de las mayores prioridades en nuestra región, que por su distancia con Santiago sufrimos la falta de subespecialistas, por lo que no podemos permitir que nuestros hospitales tengan falta de financiamiento” indicó la parlamentaria.



Es por ello, que se reunió con el Colegio Médico de Magallanes y Fenpruss para abordar las urgencias y necesidades del sector para plantearlas en la tramitación de la Ley de Presupuestos 2025, en especial para la región.



“Esperamos que el Ejecutivo recoja las inquietudes que le manifestamos desde la región, para que se aseguren los recursos para este año y el próximo, para la atención óptima de todos los magallánicos y magallánicas. No voy a aprobar un Presupuesto en que no se garantice la atención de salud”, definió la diputada.



La Ley de Presupuestos 2025 se encuentra durante esta semana en tramitación en la Cámara de Diputados y Diputadas, para luego ser despachada al Senado. Si existen diferencias, se abordarán en una Comisión Mixta. Las decisiones que se emanen de esta instancia serán votadas por ambas Cámaras, que no puede ser en un plazo mayor al 29 de noviembre.