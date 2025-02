La comuna crece, se expande y el municipio debe responder a las necesidades que le competen

El desarrollo de la Comuna requiere de un proyecto que se oriente hacia las principales necesidades de sus habitantes y en la convicción profunda de que ese debe ser el principal trabajo.

Esta frase que parece obvia o un cliché, lamentablemente no está en la hoja de ruta de la actual administración municipal y es evidente.

Se aproxima Marzo y aun no conocemos el presupuesto de la Salud Municipalizada para Punta Arenas. En Noviembre de 2024 el Concejo Municipal por unanimidad, rechazó el “Plan de Salud” presentado por la CORMUPA, porque entre otras osas no contaba con un presupuesto claro y detallado asociado a él. Hoy es la Contraloría General de la República, quien tiene la palabra en esta materia.

Vecinos de sectores rurales, en particular el sector Sur de la Comuna, manifiestan un deficiente servicio en el retiro de basura. Las bateas dispuestas al efecto, se saturan y el esporádico retiro de estas genera un problema. La comuna crece, se expande y el municipio debe responder a las necesidades que le competen.

Hace pocos días hemos conocido de un informe emanado por el Gobierno Regional donde queda de manifiesto que la administración del Vertedero Municipal, transgredió los límites del terreno, usurpando terrenos del Gobierno Regional y extrayendo de manera ilegal material árido para usarlos en la operación del mencionado vertedero. Sin duda una acción que debe ser aclarada y corregida, reparando el eventual daño ocasionado.

Lamentamos que el Alcalde haya llevado al municipio a gastar inútilmente importantes recursos públicos para pagar los honorarios de un Abogado de la ciudad de Santiago., Ramiro Mendoza, cuya tarea era impedir que se cumpliera con el compromiso adquirido (vía negociación colectiva), por la CORMUPA y el propio Alcalde con los Trabajadores y Trabajadoras Asistentes de la Educación de la Comuna. Era de público conocimiento que la ley así lo definía y que aun cuando la educación se traspasara a los SLEP, los compromisos en esta materia adquiridos en el último periodo, debían ser asumidos por quienes acordaron dicha negociación.

Estos son solo algunos de los aspectos que hoy nos preocupan, todos ellos de absoluta responsabilidad municipal, asuntos propios del giro y obligación municipal. Al menos en estos asuntos mencionados no se puede culpar a tercero, sin embargo nos da la impresión de que estos problemas y otros que están por venir, son el resultado de la acumulación de omisiones, falencias y como se estila decir hoy en día, desprolijidades con las tareas principales. Sabemos que las tareas cotidianas no reditúan en lo comunicacional, como si lo hacen otros temas que sin ser de responsabilidad municipal y para los cuales no hay facultades edilicias, si permiten desarrollar el conocido populismo mediático.

Lamentamos que la primera columna del 2025 este centrada solo en problemas, criticas y falencias, pero también esperamos que esta critica sea tomada en cuenta porque en todos los casos siempre hay responsables y la comunidad merece que se corrija todo aquello que debe ser corregido. Por el bien de todas y todos.

DALIVOR ETEROVIC DIAZ

CONCEJAL POR PUNTA ARENAS.