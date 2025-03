Reforma de Pensiones: El logro colectivo de Chile

Esta semana se concretó la promulgación de la nueva Reforma de Pensiones. Definitivamente es el avance más importante en materia previsional, fue un desafío muy complejo y que requirió de importantes esfuerzos por parte del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Esta medida será la encargada de proveer de un nuevo Seguro Social, de aumentar la Pensión Garantizada Universal, de generar nuevos beneficios para mujeres por años cotizados e incluso compensa la expectativa de vida de las mujeres.





Es para nosotros como Gobierno un gran momento: Esta reforma permitirá que más de 2.800.000 de personas aumenten sus pensiones entre un 14% y un 35%. Su aprobación, el 29 de enero de este año, fue una gran noticia, pero esta semana se confirmó la puesta en marcha de esta significativa medida para nuestras personas mayores.

Respecto a la Pensión Garantiza Universal podemos decir que tendrá un aumento que llegará a los $250.000. Es debido a esta reforma que ningún pensionado o pensionada en Chile recibirá un monto inferior a ese. En cuanto a beneficios, cada año cotizado permitirá aumentar el total en un monto de 0,1 UF. Para esto, se exigirá un mínimo inicial de 10 años cotizados para las mujeres y 20 años para los hombres.

Esta reforma también establece el incremento de los empleadores al sistema de pensiones de 8,5% de la remuneración imponible, se implementará de forma gradual y progresivamente para el caso de las Pymes, en un plazo de 9 años.

Bien señalaba el Presidente, esta reforma tiene cara de mujer. Ellas durante mucho tiempo sufrieron con el hecho de que el sistema no las consideraba ya que no cotizaban. No obstante, bien sabemos y lo hemos refrendado constantemente durante nuestra gestión, las mujeres trabajan y lo hacen sin ser remuneradas: Crian familias, cuidan de los más vulnerables, sostienen nuestras comunidades. Ellas debían ser reconocidas, una reforma de pensiones que no avance en dicha dirección era simplemente inconcebible para nuestro Gobierno. A ellas también el reconocimiento.

Es cierto, existen algunas candidaturas que han decidido criticar que como Gobierno festejemos y nos pongamos contentos por esto, nosotros preferimos celebrar porque a los chilenos les va mejor con esta noticia y 2,8 millones van a recibir mejores pensiones. Yo me pregunto con esto, si a esas candidaturas no les parece un hito positivo y para alegrarnos.

Ahora bien, sabemos que esto no hubiese sido posible sin acuerdos con diferentes fuerzas políticas, agradecer a quienes se pusieron a disposición por conseguir este acuerdo no nos hace más débiles, todo lo contrario, nos permite realzar la labor política y demostrar que cuando estamos a disposición de la sociedad podemos hacer de Chile un país más inclusivo.

Este hito es fundamental. Durante más de 10 años diferentes gobiernos estuvieron tramitando diferentes proyectos para tratar de mejorar las pensiones. Intentaron, infructuosamente, avanzar en una reforma que no lograba concitar acuerdos o mayorías. Sin embargo, posterior a mucho diálogo y trabajo, logramos que se aprobara una reforma que va a cambiar la jubilación de muchos trabajadores y trabajadoras de toda una vida.

Ahora continuamos con la implementación y como Gobierno pondremos todo para que esta reforma, después de haber sido un anhelo, propuesta y ley, pase a ser una realidad que mejorará la vida de millones de chilenas y chilenos. Chile avanza y, si, nos muy pone contentos.