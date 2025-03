Voluntad política para cumplir las demandas

Cuando se empeña la palabra, tarde o temprano debe cumplirse. Este principio fundamental es el que ahora está en juego entre el SLEP, representado por su director, y el profesorado de nuestra región. El año pasado, el director prometió a los docentes un incremento en sus remuneraciones, un compromiso que hasta ahora no se ha cumplido. Esta situación, que ha generado un creciente descontento, ha impulsado a las y los profesores a movilizarse. “No estamos dejando de enseñar, estamos enseñando a luchar por lo justo”, afirman con firmeza en un lienzo, mientras las actividades educativas se ven suspendidas como una medida de presión para avanzar en sus legítimas demandas.

Como es fácil de suponer, esta no es una situación sencilla de resolver. La solución ideal habría sido un ajuste dentro del presupuesto anual, pero lamentablemente, esa opción ya no es viable en este momento. Sin embargo, debemos recordar lo que ocurrió en 2017, cuando el alcalde Radonich también aseguraba que no existía ninguna posibilidad de resolver el conflicto que existía en ese entonces con las y los profesores. A pesar de esas afirmaciones, lo que sucedió después fue una movilización masiva, sostenida a lo largo de semanas, y una clara voluntad política por parte de las autoridades nacionales. Gracias a ese esfuerzo colectivo, se logró encontrar una solución que benefició a las y los docentes y, en consecuencia, a toda la comunidad educativa.

Hoy, la falta de respuesta por parte del SLEP nos coloca nuevamente en una encrucijada. Sin embargo, no podemos rendirnos. Es crucial que el gobierno, tanto a nivel regional como nacional, continúe el diálogo abierto con las y los docentes, buscando soluciones que, si bien no serán inmediatas, sí pueden ser efectivas si se manejan con seriedad y compromiso. En este sentido, quiero destacar el trabajo realizado hasta ahora por el SEREMI de Educación, Valentín Aguilera, quien ha mostrado disposición para resolver la problemática y ha mantenido un canal abierto con los docentes. A pesar de esto, debemos ser conscientes de que la situación requiere un esfuerzo más amplio y coordinado que trascienda las gestiones regionales.

Por más disposición que tenga nuestra autoridad regional, es indispensable que el Gobierno central se involucre de manera más activa. Las soluciones deben ser construidas en conjunto, y el gobierno debe jugar un rol protagónico en este proceso, colaborando de forma directa con el trabajo que ya ha comenzado el SEREMI y los distintos actores involucrados, para que finalmente podamos resolver este conflicto que afecta a nuestras comunidades educativas.

Por último, pero no menos importante, quiero expresar mi más profundo reconocimiento al enorme esfuerzo que realizan día a día las y los profesores de nuestra región. A pesar de las dificultades y las condiciones muchas veces precarias en las que se desempeñan, siguen adelante con una vocación incansable por la educación. Mi compromiso, como siempre, es seguir acompañando a los profesores en esta lucha, y en todas las movilizaciones venideras que busquen mejorar las condiciones en las que se desarrollan las comunidades educativas de nuestra región, porque un país que invierte en sus docentes es un país que invierte en su futuro.

Arturo Diaz Valderrama

Consejero Regional.

Magallanes y antártica Chilena