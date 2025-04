¿Es tan difícil pedirle mínimos democráticos a los candidatos presidenciales en Chile?

Las recientes declaraciones de Evelyn Matthei, dando por inevitable el golpe de Estado en Chile y las muertes en la dictadura en sus primeros años, así como lo planteado por Jeannette Jara, avalando el régimen totalitario en Cuba, nos muestra lo delirante de ciertos sectores políticos en el país, incapaces de defender mínimos principios democráticos.



Esto dentro de un marco de elección presidencial en Chile, en donde ambas pretenden llegar a ser la primera autoridad del Estado, lo que lo hace más grave aún, ya que sus declaraciones no están a la altura y sólo pasan en alto derechos humanos básicos, más allá que digan que fueron sacadas de contexto.



En el caso de Evelyn Matthei, al plantear que el golpe de Estado en Chile fue inevitable, así como los posteriores crímenes en la dictadura, nos muestra una vez más, que buena parte de la derecha en el país sigue siendo profundamente pinochetista y no le interesa en lo más mínimo hacer una reflexión sobre los horrores cometidos.



En cuanto a Jeannette Jara, al negar la existencia de una dictadura en Cuba y decir que tiene un sistema democrático distinto, sólo nos muestra que el Partido Comunista de Chile le sigue dando igual que en aquel país exista un régimen totalitario y un sistema de partido único que controla todo lo que ocurre en la isla hasta el día de hoy.



La verdad es que escuchando las razones de ambas para avalar dictaduras, nos muestran su inconsistencia, que las lleva a justificar lo injustificable, legitimando tiranos y una brutal concentración del poder, la cual ha generado miles de persecuciones, encarcelamientos, torturas y muertes a sus opositores, tanto en Chile como en Cuba.



De ahí que no deba sorprender, pero si molestar mucho, que tanto Mathei como Jara no sean capaces de hacer una mínima crítica a lo ocurrido en Chile y Cuba respectivamente, después de conocer tanta evidencia que nos muestran las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en ambos países.



Pero claro, hablarles de eso no es suficiente, ya que siempre el responsable es otro para ellas dos para justificar una dictadura, sea el gobierno de Salvador Allende en el caso de Evelyn Matthei o el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba en el caso de Jeannette Jara.



Lo peor de todo, es que hay posturas mucho más extremas que las de Matthei y Jara desde la derecha y la izquierda de parte de otros candidatos presidenciales, como son los casos de Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Eduardo Artés, quienes no tienen verguenza en idolatrar a tiranos sin ningún tipo de complejo.



Si Johannes Kaiser y José Antonio Kast reivindican la figura de Pinochet, Eduardo Artés lo hace con Stalin, lo que pareciera ser sacado de una película de terror y algo completamente impresentable, dado todo lo que se sabe de ellos en términos de violaciones a los derechos humanos.



Ante este escenario presidencial poco alentador en Chile, cargado de negacionismo de parte de sectores de derecha e izquierda, habrá que volver a exigirle a quienes se presenten, mínimos democráticos básicos, ya que el fanatismo y la crueldad siguen muy instalados aún.

Andrés Kogan Valderrama

Sociólogo

Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea

Diplomado en Masculinidades y Cambio Social