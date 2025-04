Primarias progresistas: Unidad para un Chile más digno | Arturo Díaz Valderrama, Consejero de la región de Magallanes

Quedando poco más de tres semanas para la inscripción de las primarias, las fuerzas progresistas ya van mostrando sus cartas para disputar en unidad la presidencia en las elecciones de noviembre. Desde el Frente Amplio hemos proclamado al actual diputado Gonzalo Winter, contando con la unanimidad del comité central del partido.

Con esta candidatura esperamos representar las aspiraciones y dolores de la ciudadanía, donde hablar de justicia social y dignidad nos lleve a conversar cara a cara y con acciones concretas sobre seguridad y crecimiento económico, el cual debe repercutir de forma positiva en el diario vivir de todas y todos y no solo de los más ricos de Chile. Con el compañero Winter a la cabeza de este proyecto colectivo, esperamos poder disputar la presidencial con fuerza, unidad y convicción sustentada en que nuestro país, con las decisiones correctas y administración eficaz, puede entregarle un mejor vivir a la ciudadanía.

Ahora bien, en estas primarias debemos poner por delante al pueblo de Chile y dejar mezquindades e intereses particulares de lado. Si bien es cierto desde el Frente Amplio confiamos en nuestro candidato, al mismo tiempo tenemos la convicción de que solo con la unidad de las fuerzas progresistas podremos conducir el próximo gobierno hacia un lugar mejor. En esto no hay donde perderse y, una vez inscritas las primarias, debemos de ser capaces de habilitar una discusión sana que ponga en el tapete nuestras legitimas diferencias pero siempre con un horizonte común. La división de nosotros, las fuerzas progresistas, solo allana el camino de la derecha e incluso de aquellos que con frases rimbombantes y populistas buscan llegar al poder.

El desafío es grande. Enfrentamos un escenario complejo, marcado por el desencanto, la desconfianza y la incertidumbre. La ciudadanía está cansada de promesas vacías y exige respuestas concretas, soluciones reales y una política que esté a la altura de los tiempos que vivimos. En ese contexto, nuestro deber es actuar con responsabilidad, con sentido histórico y con la convicción de que sí es posible construir un país distinto.

La tarea que tenemos por delante no es sencilla, pero es profundamente necesaria. Requiere coraje para disputar ideas, humildad para ceder en lo accesorio y firmeza para sostener lo esencial. Requiere entender que la unidad no es un fin en sí mismo, sino una condición para transformar. No se trata solo de ganar una elección, sino de sentar las bases de un nuevo pacto social, de una convivencia más justa, más democrática y más humana.

Chile necesita un gobierno que gobierne para su pueblo, que escuche, que dialogue, que no le tema a los cambios, pero que también sepa ejecutarlos con responsabilidad y eficacia. Un gobierno que reconozca el valor de la organización popular, que devuelva dignidad a los territorios postergados, que abrace la diversidad y que, ante todo, tenga como norte el bienestar colectivo.

En lo que se viene no podemos fallar. Lo que está en juego no es solo una contienda electoral, sino el futuro de nuestro país. Y ese futuro lo construimos juntas y juntos, con unidad, esperanza y convicción.

por Arturo Diaz Valderrama,

Consejero Regional Magallanes y Antártica Chilena.