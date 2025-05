Carta abierta Sindicato de Trabajadores Correos de Chile

Autoridades de Gobierno, Diputadas (os), Senadoras (es), Socias (os) de nuestro Sindicato, Trabajadoras (es) de Correos de Chile

Dejamos atrás Marzo y Abril del año 2025, meses complejos, difíciles, de rabia, indignación, como también de pena y sentimientos encontrados, por la forma abrupta, de escasa sensibilidad, con la que fueron desvinculadas (os) de su trabajo una cantidad importante de trabajadoras (es) de Correos de Chile, sobre 133 colegas fueron despedidos en los meses antes mencionados, y muchos de ellos trabajadores (as) de nivel intermedio, en nuestra opinión, de éstos últimos, sus despidos serían injustificados, todo ello, producto de una gestión deficiente y erradas determinaciones tomadas durante aproximadamente los últimos 10 años, por algunos Directivos que habrían administrado Correos de Chile. Durante esos 10 años se creó una mega estructura, con exceso de cargos Directivos, Gerentes y Subgerentes con excelentes sueldos y otros beneficios, contratando a sus amigos (as), quienes no habrían tenido una trayectoria y desempeño destacado en cargos del nivel Gerencial, situación que con el paso de los años habría sido perjudicial para esta empresa del estado.

En reiteradas oportunidades, nuestra Organización Sindical, mediante documentos, cartas abiertas; denuncia los diversos problemas de gestión, exceso de cargos Directivos, con remuneraciones muy atractivas y otros beneficios que tenían los Gerentes y Subgerentes de esta empresa estatal, como también, la mala gestión de muchos de ellos, lo que habría perjudicado la solvencia, viabilidad, sustentabilidad y futuro de Correos de Chile.

Quienes administraban la empresa, nos señalaban que estábamos equivocados, que nuestras denuncias eran infundadas, que la empresa estaba marchando bien y que se justificaría esa cantidad de Directivos, como también sus altas remuneraciones y beneficios adicionales, nunca escucharon nuestras denuncias, avisos y preocupación por lo que estaba ocurriendo con una empresa del estado de larga trayectoria, con presencia a nivel nacional; simplemente habrían hecho oídos sordos, sin crear nada nuevo se mantenían en sus cargos, recibiendo sus suculentas remuneraciones, mientras nuestra empresa seguía perdiendo clientes.

El silencio y oídos sordos, también lo habríamos encontrado en las autoridades que gobiernan el país, entre ellos algunos Ministros que tendrían directa relación con el SEP y Correos de Chile, como también la Presidenta del SEP, en Diputados (as), Senadores (as), quienes habrían ignorado nuestras continuas denuncias y llamados, a preocuparse y ocuparse de lo que estaba ocurriendo en una empresa del estado, lo mismo habría sucedido con la prensa escrita, radial y televisiva, que no se habría interesado en lo que estábamos denunciando, seguramente por ser una noticia que no les permitiría subir su rating, algo que lamentamos profundamente; la excepción la dieron algunos diarios y radios de regiones, que siempre han estado disponibles para publicar las denuncias, que responsablemente efectúan Dirigentes Sindicales, nuestro sincero agradecimiento para ellos, especialmente para Radio Polar de Punta Arenas, Ovejero Noticias de Punta Arenas y algunos diarios de la región del Maule.

Si nos hubieran escuchado y si se hubieran interesado en lo que estábamos denunciando, Correos de Chile no estaría asfixiado y muchos de los 133 trabajadores (as), especialmente de nivel intermedio, no habrían sido desvinculadosde su fuente laboral y no habrían pagado la cuenta, por la mala gestión y erradas determinaciones, que por largos años habrían tomado, algunos directivos de cargos importantes, que habrían administrado esta empresa estatal. Nos indigna y molesta, que nuevamente trabajadores (as) de nivel intermedio paguen la cuenta, por la mala gestión y determinaciones equivocadas de ciertos Directivos, Gerentes, Subgerentes, que a pesar de su mala gestión permanecían en sus cargos y, además, se habrían dado el lujo de contratar a sus amigos (as) en cargos importantes, aumentando con ello la crisis que tenía Correos de Chile, ya que no habrían entregado valor agregado a la gestión de la empresa.

Una vez más, el Sindicato Profesionales y Técnicos Correos de Chile, repudia, rechaza esos despidos, que dejaron sin trabajo a buenos y comprometidos trabajadores (as), quienes desarrollaban sus funciones en forma profesional, trabajando largas horas, en algunos casos, no habrían contado con los elementos de apoyo, para realizar su gestión y en muchos casos, no habrían contado con las condiciones adecuadas, para que una persona efectúe su trabajo dignamente, a pesar de ello, esos (as) colegas, por su grado de pertenencia, profesionalismo y el compromiso que sentían hacia Correos de Chile, siempre realizaron su trabajo, sin efectuar algún reclamo; gracias a ellos (as) y a muchos trabajadores (as) de nivel intermedio, Correos de Chile sigue vigente, comunicando y conectando a todos los habitantes de nuestro país, por muy apartados que estén del nivel central; sin lugar a dudas, ese esfuerzo, compromiso, sería valorado, especialmente por aquellos (as) compatriotas que viven en los lugares más apartados, al que no llegan las empresas postales privadas, ya que esos lugares, para ellos no serían rentables.

Si todas las Organizaciones Sindicales que existen en Correos de Chile, cumplieran su rol: “que no es otro que defender, sin transar ante nada y nadie, los beneficios, intereses de sus asociados (as)”, muchos y buenos trabajadores (as), de nivel intermedio, no habrían sido despedidos de su trabajo, pagando la cuenta por mala gestión y erradas determinaciones de varios Directivos que habrían llegado a Correos de Chile con grandes pergaminos, pero que al pasar el tiempo, quedaría demostrado su escaso aporte a una buena gestión de esta empresa estatal y, en muchos casos, una vez que dejan la empresa, se llevarían información de importantes clientes, para instalarse con Correos Privados. Algo impresentable, repudiable, que demostraría que nunca habrían estado comprometidos con nuestra empresa y que solo les habría interesado mantenerse en ella, para satisfacer sus intereses personales, para después transformarse en competencia; existirían muchos ejemplos de esos casos.

Antes de terminar esta Carta Abierta, dirigida a las Autoridades de nuestro país y a todos (as) los (as) trabajadores (as) de Correos de Chile, una vez más, enviamos nuestro incondicional apoyo, respaldo y reconocimiento, a los (as) muchos (as) trabajadores (as) de nivel intermedio, que fueron desvinculados de su trabajado en Marzo y Abril 2025 en Correos de Chile, en muchos casos, la falta de respeto habría sido tremenda, ya que les habrían comunicado vía teléfono que estaban despedidos (as), en algunos casos, los (as) despedidos (as), le señalan al Gerente o Jefe que les informaba del despido, que estaban con licencia médica, recibiendo como respuesta: “Ese no es mi problema, te informo que estás despedido (a)”. “Qué increíble respuesta y qué tremenda falta de empatía y falta de respeto, para con esos (as) colegas”.

Ese habría sido el pago y reconocimiento, que habrían recibido después de entregar muchos años de su vida a Correos de Chile, lo más lamentable, es que quienes habrían respondido de esa forma, llevarían poco tiempo en esta empresa estatal. Quienes habrían actuado así, olvidaron que, en Correos de Chile, antes que trabajadores (as) existen personas y como tales deben ser respetados (as). Frente a lo sucedido, tenemos claro que quien actúa mal en este mundo terrenal, en algún momento deberá responder por sus malas actuaciones y más temprano que tarde, podría tocarles a ellos ese trato indigno.

Terminamos esta Carta Abierta, haciendo un nuevo llamado a las autoridades de nuestro país, al Presidente de la República, Señor Gabriel Boric Font, Ministros, Ministras, Diputados (as), Senadores (as), Presidenta del SEP, a preocuparse y ocuparse de lo que estaría sucediendo en Correos, empresa estatal que, desde hace varios años, tendría problemas de gestión y cifras rojas en su balance, por erradas determinaciones que habrían tomado algunos ejecutivos que habrían administrado la empresa, haciendo responsable de su mala gestión, a trabajadores (as) de nivel intermedio, algo que repudiamos, ya que esos (as) trabajadores (as), no tienen responsabilidad alguna en la toma de decisiones y a pesar de ello son despedidos (as).

Por eso, nuevamente hacemos un llamado, a los Diputados, Diputadas, para que cumplan con su rol fiscalizador, formando una Comisión Investigadora, para que revisen cómo se habrían ocupado los recursos económicos de esta empresa estatal, que por varios años su balance muestra cifras rojas y quienes administraron Correos de Chile, concurran al Congreso Nacional a dar explicaciones, cómo habrían gastado los recursos económicos y qué beneficios han aportado a la empresa, las innumerables asesorías que se habrían contratado, como también, expliquen, en qué se ocuparon los recursos económicos de la venta de muchos bienes inmuebles, para que determinen, si los distintos Gerentes, Directorios y otras jefaturas que pasaron por Correos de Chile, tendrían alguna responsabilidad, por las condiciones en que se encontraría esta empresa estatal. También, nos quedaría la preocupación, que una vez más, el Directorio podría tomar la determinación de vender bienes inmuebles emblemáticos que aún tendría Correos, como sería el caso del edificio que ocupaba Bienestar y otros. Si ocurriera esa situación, esta empresa estatal quedaría con escasísimo patrimonio. A este paso, en el futuro, Correos de Chile podría quedarse solo con su Logo.

Por último, hacemos un especial llamado a los ejecutivos y periodistas del Diario La Tercera, para que publiquen esta Carta Abierta, en la cual queda al descubierto que el problema que estaría viviendo Correos de Chile, se arrastraría desde hace diez años a la fecha, periodo en el que continuamente, como Sindicato, efectuamos las denuncias respectivas, sin ser escuchados.

Atentamente,

Luis Castillo Aravena​​​ Gloria Cárcamo Calisto​​​Arturo Cornejo Vargas

Presidente​​​​ Secretaria General​​​ Tesorero

​Teléfono: 226982810

Rigoberto Espinoza Sazo​​​​​Enrique Nieto Villarroel

Director​​​​​​​​Director