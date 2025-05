¿Placer o felicidad? | Marcelo Trivelli | Opinión

El placer es gratificante, pero es solo un subidón que dura un instante. Vivimos en una era donde la inmediatez es la norma. Nuestra vida apurada, sobre estimulada, consumista y superficial nos lleva a confundir el placer con la felicidad. Un ejemplo son las redes sociales que nos ofrecen gratificaciones instantáneas: un «me gusta», un comentario, una nueva notificación que genera un golpe de dopamina.

El placer lo genera la dopamina, neurotransmisor que se libera cada vez que recibimos una recompensa inmediata; su efecto es efímero. La felicidad, en cambio, es un estado más profundo y duradero basado en el autoconocimiento y cooperación con los demás.

La muerte de José “Pepe” Mujica ha inundado las redes sociales y los medios de comunicación con sus célebres frases que abordan estos desafíos. En Fundación Semilla, celebramos esta cobertura mediática porque apoya nuestro trabajo de 20 años con juventudes y formadores en el ámbito de la educación socioemocional a través de metodología lúdico participativas: mejoramos la convivencia desarrollando habilidades para gestionar sus emociones, establecer relaciones saludables y participar activamente en la construcción de una identidad sólida y auténtica.

Destacamos algunas de las frases célebres de José «Pepe» Mujica: «Triunfar en la vida no es ganar, triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae.» «Pobres son los que quieren más, los que no les alcanza nada. Esos son pobres, porque se meten en una carrera infinita. Entonces no les va a dar el tiempo de la vida.» “La vida y el tiempo no se compra en el supermercado”.

En este contexto, el legado de José Mujica y la labor de Fundación Semilla convergen en un mensaje poderoso: la verdadera felicidad y el bienestar emocional se encuentran en la autenticidad, la solidaridad y el compromiso con causas que trascienden el interés individual. Mujica lo comunicó con su ejemplo y en Fundación Semilla trabajamos en contextos educativos abogando para que la educación socioemocional se convierta en un pilar fundamental del currículo: “La escuela debe ser un espacio donde los estudiantes adquieran conocimientos básicos y aprendan a gestionar sus emociones, a desarrollar empatía y a relacionarse de manera saludable con los demás.»

La felicidad es posible y un desafío para los sistemas educacionales y nuestra sociedad, pero no es fácil porque hay demasiados distractores en su camino. Concentrémonos en valorar el tiempo y el apoyo para que los estudiantes reflexionen sobre quiénes somos, qué nos apasiona y cuáles son los valores de cada uno que constituyen su identidad. Fomentar vínculos profundos con nuestros semejantes y con quienes son diferentes promoviendo la diversidad. Encontrar un sentido a nuestra vida y contribuir al bienestar de los demás. Y valorar las caídas y tropiezos y aprender a volver a ponerse de pie para seguir en la senda propuesta.

Siempre es el momento de replantear nuestras prioridades: poner menos énfasis en el placer producido por estímulos externos y más énfasis en la felicidad basada en una conexión profunda con nosotros mismos y con los demás.

Marcelo Trivelli

Fundación Semilla