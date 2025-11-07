Convenio entre el CFT Magallanes y el SENADIS promueve la inclusión de las personas en situación de discapacidad en Tierra del Fuego

Este acuerdo firmado este viernes 7 de noviembre en Porvenir fortalecerá la colaboración entre ambas instituciones para seguir impulsando una educación pública inclusiva, respetuosa y como factor de cambio social en la comunidad de Tierra del Fuego.



El CFT de Magallanes promueve una cultura institucional basada en el respeto y la no discriminación, incorporando el enfoque de discapacidad, inclusión y derechos humanos en sus programas.



Senadis – Secretaría Nacional de Discapacidad aportará con talleres, asesorías y difusión de fondos e iniciativas inclusivas. Este es un avance importante hacia una educación con igualdad de oportunidades para todas y todos.