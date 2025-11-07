Se conmemora el Día de la Remembranza en las islas Falklands/Malvinas

En esta época del año, cuando nos acercamos al Día de Remembranza, los habitantes de las Islas Flklands reflexionan y recuerdan a aquellos antes que nosotros que pagaron el último sacrificio en defender nuestra libertad y el derecho a elegir nuestro futuro.

En 2022 el «Proyecto de Remembranza de los Nombres del 40 aniversario» fue dirigido por Rosie King, Sally Poncet y Ken Passfield, y se propuso «crear un legado duradero para su sacrificio y asegurar a los familiares más cercanos y familias que estos hombres y mujeres nunca serán olvidados» nombrando algunos de los rasgos geográficos alrededor de las Malvinas, que nunca han sido nombrados previamente, en honor a los caídos.

La Conservación de las Malvinas apoyó la iniciativa y durante la próxima semana, en la previa al Día de Recuerdo visitaremos los 10 lugares que fueron nombrados en 7 de nuestras islas.

Bajo la gestión de la conservación de las Malvinas, todos los lugares nombrados están totalmente protegidos a perpetuidad en beneficio de la naturaleza, un legado perdurable para aquellos que perdieron sus vidas durante el conflicto de las Islas Falkland.