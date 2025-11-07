SEGEGOG financia equipamiento para potenciar la gimnasia rítmica en Punta Arenas

El seremi de gobierno aseguró que estos fondos permiten no solo fortalecer la práctica deportiva, sino también mejorar la salud y bienestar de más de 100 niñas y niños que participan dentro de la organización beneficiada.

Punta Arenas.- El compromiso con el fortalecimiento del tejido social y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes se hizo presente en el Club Deportivo Gimnástico Punta Arenas, donde se concretó la implementación del proyecto “Adquisición de pista de aire e implementos deportivos para jóvenes deportistas”. Gracias al financiamiento otorgado a través del Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), la organización cuenta hoy con equipamiento que permite avanzar en la formación deportiva en un entorno seguro, inclusivo y orientado al desarrollo ciudadano.

El proyecto ha permitido la incorporación de implementos esenciales para el entrenamiento seguro y profesional, tales como bandas elásticas, conos, aros y, de manera especial, una pista de aire que favorece la práctica de destrezas gimnásticas, reduciendo el riesgo de lesiones. Con ello, la agrupación deportiva puede crear un entorno de aprendizaje adecuado, donde cada estudiante logra fortalecer su equilibrio, coordinación, flexibilidad y fuerza, mientras se promueven valores fundamentales como la perseverancia, la disciplina y el trabajo en equipo. Este tipo de iniciativas refuerzan el tejido social, brindando oportunidades reales de desarrollo personal y deportivo dentro de la comunidad.

Durante su visita a uno de los talleres, el Seremi de Gobierno, Andro Mimica, destacó que la promoción de hábitos saludables es una prioridad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric y señaló que “estos fondos permiten no solo fortalecer la práctica deportiva, sino también mejorar la salud y bienestar de más de 100 niñas y niños que participan en este club. Estamos muy contentos de que los recursos puestos a disposición encuentren un impacto positivo directo en las familias y comunidades de Punta Arenas”. Su mensaje enfatiza la importancia de impulsar acciones que incidan de manera directa en la calidad de vida de las comunidades.

Por su parte, el profesor de educación física y encargado del proyecto, Luis Pacheco, explicó que la renovación de la pista de aire era una necesidad urgente para el desarrollo de los entrenamientos diarios. “Gracias a la nueva pista y al resto

de implementos, podemos realizar entrenamientos más fluidos y preparar a los distintos grupos, desde los más pequeños hasta el selectivo, con mayor seguridad y eficiencia”, indicó. Actualmente, el club reúne alrededor de 101 niñas y niños que participan de los talleres en diferentes niveles formativos.

La experiencia del Club Deportivo Gimnástico Punta Arenas demuestra que cuando el Estado y las organizaciones comunitarias trabajan juntas, se crean instancias y espacios que no solo forman deportistas, sino también personas con valores, sentido de pertenencia y herramientas para enfrentar los desafíos de la vida. Para la Segegob, continuar promoviendo el acceso a actividades deportivas seguras, integrales y sostenidas en el tiempo es una inversión directa en el bienestar y futuro de las comunidades de Magallanes.