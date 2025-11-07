Consumo consciente | Matías Salazar Barrera, Director Regional SERNAC Magallanes | Opinión

El informe “Patrones de Consumo Sustentable en Chile 2025ˮ, elaborado por el SERNAC en agosto de 2025, buscó reflejar la creciente relevancia del consumo sustentable como respuesta a la crisis climática y la urgencia de avanzar hacia modelos de producción y consumo más responsables.

El estudio entregó evidencia sobre las percepciones, motivaciones y barreras de las personas consumidoras en torno al consumo sustentable en Chile, con especial énfasis en las brechas de información y en los niveles de confianza que influyen al momento de tomar decisiones de compra responsables con el medio ambiente y la sociedad.

Por ejemplo, mientras un 90,3% de las personas considera importante el impacto ambiental en sus compras, solo un 14,2% siente que tiene la información suficiente para decidir.

Con ese diagnóstico y en su misión de informar y educar a la ciudadanía, que el Servicio fiscalizador lanzó una nueva versión de su curso gratuito en línea “Consumo Consciente para la Sostenibilidad”.

El propósito de esta iniciativa es entregar herramientas y conocimientos para que las personas puedan ejercer su poder de compra de manera informada y responsable, convirtiéndose en agentes de cambio frente a la crisis climática global.

Los contenidos del curso buscan transformar la intención en acción, cerrando la brecha que hoy impide a muchos consumidores alinear sus compras con su genuino deseo de

ser más sostenibles.

Este programa busca entregar habilidades para identificar el “greenwashing”; o publicidad engañosa, comprender el ciclo de vida de los productos y conocer el impacto real de nuestras decisiones cotidianas.

A través de herramientas prácticas, los y las participantes aprenderán a medir su propia huella (de carbono, hídrica), aplicar conceptos de economía circular como la reparación y reutilización, y conocer sus derechos como consumidores en clave de sostenibilidad.

El curso, que se realiza en modalidad a distancia, se desarrolla de forma asincrónica, por lo que es totalmente ajustable a los tiempos que cada persona tenga disponible.

Además, consta de una introducción y cinco módulos de aprendizaje, por ejemplo, “La Tierra en Nuestras Manos: Consumo, clima y futuro” o “Transformar lo Cotidiano: Prácticas sostenibles en la casa, el barrio y el trabajo” son parte de esos módulos.

La invitación está abierta y el curso ya disponible mediante el Aula Virtual del SERNAC, donde las y los participantes podrán acceder a todos los contenidos de forma gratuita.

Matías Salazar Barrera.

Director Regional SERNAC Magallanes.