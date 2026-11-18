EDELMAG y Antarctica21 marcan un hito regional con certificación internacional de energía renovable

Como parte del compromiso de EDELMAG y de Antarctica21 con la sostenibilidad y la transición energética, la Empresa Eléctrica de Magallanes, certificó el consumo eléctrico de las dependencias de Antarctica21, mediante la emisión de 69,112 certificados I-REC, equivalentes a 69,112 MWh de energía proveniente de fuentes renovables, en este caso de la planta de Pecket Energy, por el período del año 2025.

“Estamos muy contentos porque entregamos el primer certificado de este tipo a una empresa de turismo. Es un hito muy importante porque lo que buscamos es que estos atributos renovables se empiecen a masificar para que más empresas tengan este impacto en sustentabilidad y así aportar a la carbono neutralidad”, declaró Diego Díaz, Gerente Comercial y de Servicio a Clientes de EDELMAG.

Por su parte, Verónica Peragallo, CEO de Antarctica21, expresó que “es un orgullo para nosotros recibir esta certificación. Esto reconoce el trabajo de Antarctica21 en ser una empresa que busca descarbonizar el entorno en el que opera. Estamos continuamente buscando como reducir nuestras emisiones y cómo mitigar nuestro impacto, ejemplo de ello es nuestro centro de visitantes, Explorers House, que cuenta con un sistema integrado de paneles solares, con el fin de aprovechar la energía solar generando electricidad y calor, convirtiéndose así en un espacio patrimonial sostenible”.

La certificación se realizó bajo el estándar internacional I-REC (International Renewable Energy Certificate), un sistema reconocido a nivel mundial que permite acreditar, de manera trazable y verificable, que el consumo de electricidad ha sido respaldado por energía generada a partir de fuentes renovables. Este mecanismo garantiza la integridad de los atributos ambientales de la energía y evita su doble contabilización.

Este servicio es ofrecido por EDELMAG a sus clientes, permitiéndoles acreditar el origen renovable de la energía que consumen mediante certificados I-REC, entregando un respaldo reconocido internacionalmente para el cumplimiento de sus objetivos de sostenibilidad y descarbonización.

“El llamado es que las empresas se pongan en contacto con nosotros al correo [email protected] o visiten nuestras oficinas en Croacia #444 para dialogar con nuestro equipo comercial y poder iniciar los trámites para la certificación” comentó Díaz.

Con esta iniciativa, ambas entidades reafirman su compromiso con una gestión energética responsable y con la reducción del impacto ambiental de sus operaciones, incorporando acciones concretas que contribuyen a la descarbonización y al desarrollo sostenible de la región.