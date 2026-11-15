Encuesta Criteria de la segunda semana de noviembre registra la más alta desaprobación del gobierno.

Encuesta Criteria de la segunda semana de noviembre registra la más alta desaprobación del gobierno.

La aprobación del Presidente José Antonio Kast baja 1 punto porcentual, llegando a 24% respecto de la semana anterior, la desaprobación en tanto sube a 67% (+2 puntos) y un 9% declara no saber (-1).

Respecto de los atributos presidenciales, vemos una caída en todos los atributos medidos respecto de la medición de mayo.

Los atributos que más destacan son “Es trabajador” con 48% de menciones (-8 puntos) y “Es directo, va de frente” con 39% (-14 puntos). Los atributos menos mencionados son “Ha enfrentado bien las dificultades que se le han presentado” con 26% (sin medición en mayo), “Es cercano a la gente” con 26% (-8), que al igual que en mayo es de los menos mencionados, y “Es el líder que Chile necesita” con 26% (-16).

La frase “todo va a estar bien”, dicha por el Presidente genera emociones predominantemente negativas: decepción (46%) y rabia (30%), frente a esperanza (21%) y confianza (15%). Entre quienes votaron por Kast en segunda vuelta predominan la esperanza (41%) y la confianza (31%), aunque un 32% también declara decepción.


Coherente con esto, un 68% considera que el gobierno es poco o nada capaz de lograr que al país le vaya bien, frente a un 23% que lo ve bastante o muy capaz. Esta evaluación presenta diferencias según el voto en primera vuelta: entre quienes votaron por Jeannette Jara, un 96% considera que el gobierno es poco o nada capaz, percepción que también predomina entre los votantes de
Franco Parisi (81%) y Evelyn Matthei (63%). En contraste, entre quienes votaron por José Antonio Kast y Johannes
Kaiser predomina una evaluación más positiva: un 62% y un 55%, respectivamente, lo consideran bastante o muy
capaz.

La percepción sobre el manejo de la situación de emergencia también se deteriora: un 55% lo considera incorrecto (+4 puntos respecto de octubre) y un 26% correcto (-3). Desde marzo, la percepción de una manejo correcto cae 13 puntos (de 39% a 26%) y del incorrecto sube 12 (de 43% a 55%).
Esta mirada se extiende a los planes sectoriales: cerca de la mitad percibe que el gobierno improvisa en generación de empleo (48%), seguridad (47%) y crecimiento económico (44%), mientras solo entre 16% y 20% ve un plan claro. La improvisación aumenta en empleo (+3 puntos respecto de octubre) y en seguridad (+5 respecto de agosto, su última medición), y se
mantiene estable en crecimiento (-1).

https://www.criteria.cl/site/wp-content/uploads/2026/11/Agenda_Criteria_08_Noviembre_2026_11eHn.pdf

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