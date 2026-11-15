Encuesta Criteria de la segunda semana de noviembre registra la más alta desaprobación del gobierno.

La aprobación del Presidente José Antonio Kast baja 1 punto porcentual, llegando a 24% respecto de la semana anterior, la desaprobación en tanto sube a 67% (+2 puntos) y un 9% declara no saber (-1).

Respecto de los atributos presidenciales, vemos una caída en todos los atributos medidos respecto de la medición de mayo.

Los atributos que más destacan son “Es trabajador” con 48% de menciones (-8 puntos) y “Es directo, va de frente” con 39% (-14 puntos). Los atributos menos mencionados son “Ha enfrentado bien las dificultades que se le han presentado” con 26% (sin medición en mayo), “Es cercano a la gente” con 26% (-8), que al igual que en mayo es de los menos mencionados, y “Es el líder que Chile necesita” con 26% (-16).

La frase “todo va a estar bien”, dicha por el Presidente genera emociones predominantemente negativas: decepción (46%) y rabia (30%), frente a esperanza (21%) y confianza (15%). Entre quienes votaron por Kast en segunda vuelta predominan la esperanza (41%) y la confianza (31%), aunque un 32% también declara decepción.



Coherente con esto, un 68% considera que el gobierno es poco o nada capaz de lograr que al país le vaya bien, frente a un 23% que lo ve bastante o muy capaz. Esta evaluación presenta diferencias según el voto en primera vuelta: entre quienes votaron por Jeannette Jara, un 96% considera que el gobierno es poco o nada capaz, percepción que también predomina entre los votantes de

Franco Parisi (81%) y Evelyn Matthei (63%). En contraste, entre quienes votaron por José Antonio Kast y Johannes

Kaiser predomina una evaluación más positiva: un 62% y un 55%, respectivamente, lo consideran bastante o muy

capaz.

La percepción sobre el manejo de la situación de emergencia también se deteriora: un 55% lo considera incorrecto (+4 puntos respecto de octubre) y un 26% correcto (-3). Desde marzo, la percepción de una manejo correcto cae 13 puntos (de 39% a 26%) y del incorrecto sube 12 (de 43% a 55%).

Esta mirada se extiende a los planes sectoriales: cerca de la mitad percibe que el gobierno improvisa en generación de empleo (48%), seguridad (47%) y crecimiento económico (44%), mientras solo entre 16% y 20% ve un plan claro. La improvisación aumenta en empleo (+3 puntos respecto de octubre) y en seguridad (+5 respecto de agosto, su última medición), y se

mantiene estable en crecimiento (-1).

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