La inauguración del monumento a Hernando de Magallanes en Punta Arenas el 15 de diciembre de 1920 | Historia y Memoria

Punta Arenas, 16 diciembre 1920. — En una jornada marcada por el fervor cívico y el orgullo regional, ayer 15 de diciembre quedó oficialmente inaugurado el majestuoso monumento en honor a Hernando de Magallanes en el centro de la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero. La ceremonia constituyó el acto culminante de las festividades con que la nación conmemora el Cuarto Centenario del descubrimiento del paso interoceánico que lleva el nombre del insigne navegante.

Desde tempranas horas de la tarde, una compacta muchedumbre de vecinos, delegaciones escolares, sociedades mutualistas y cuerpos de bomberos rodeó el perímetro del paseo público, ornamentado con gallardetes y los pabellones nacionales de Chile y España.

El acto solemne contó con la distinguida presencia de la embajada especial enviada por Su Majestad el Rey Alfonso XIII, presidida por Su Alteza Real el Infante don Fernando de Baviera y Borbón, junto a altas autoridades civiles, militares y eclesiásticas del Territorio de Magallanes. En representación de la sucesión de don José Menéndez —generoso filántropo que legó esta obra a la ciudad antes de su sensible fallecimiento— hizo uso de la palabra don Francisco Campos Torreblanca, destacando el espíritu de progreso y gratitud histórica que inspiró esta donación.

Al caer el velo que cubría la estructura, los acordes de los himnos nacionales y las salvas de honor saludaron la imponente creación del escultor nacional don Guillermo Córdova. La obra, ejecutada en un plazo extraordinario de once meses, se alza a diez metros de altura sobre un sólido pedestal de piedra canteada. En su cúspide domina la figura en bronce del ilustre descubridor escrutando el horizonte austral, flanqueada en su base por alegorías de la navegación y vigorosas esculturas que rinden tributo a los pueblos originarios de la Tierra del Fuego y la Patagonia.

Las celebraciones se prolongaron hasta altas horas de la noche con una retreta de gala, iluminación extraordinaria del recinto y un vistoso espectáculo de fuegos artificiales que iluminó las aguas del Estrecho, sellando para la posteridad el homenaje de Punta Arenas a la gesta que unió los océanos del mundo.