PDI detuvo en Puerto Natales a sujeto que mantenía en su poder especie robada desde academia de baile de Punta Arenas

Un hombre adulto fue detenido por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) en Puerto Natales, por el delito de receptación, luego de ser ubicado con una de las especies sustraídas desde una academia de baile de Punta Arenas.

El procedimiento se originó a raíz de un hurto de especies tecnológicas ocurrido el pasado viernes en un recinto ubicado en calle Bories, en la capital regional.

A partir de este hecho, detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Punta Arenas desarrollaron diversas diligencias investigativas y de análisis criminal, en coordinación con la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de Puerto Natales, lo que permitió establecer la ubicación de uno de los elementos sustraídos.

De esta manera, los funcionarios lograron detener al individuo en la capital de la provincia de Última Esperanza, quien mantenía en su poder un disco duro perteneciente a la academia afectada.

El imputado será puesto este miércoles a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, donde se realizará la respectiva audiencia de control de detención.