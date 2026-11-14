Positivo balance semanal de seguridad ciudadana en la región de Magallanes.

Autoridades refuerzan despliegue preventivo, control migratorio y operativos policiales en la Región de Magallanes. Durante la semana del 9 al 14 de noviembre de 2026 se concretaron entregas de equipamiento estratégico en Torres del Paine, procedimientos antidrogas en Porvenir y diligencias investigativas en Punta Arenas.

Punta Arenas, 14 de noviembre de 2026.– Un intenso despliegue preventivo, de fiscalización y control territorial marcaron la agenda de seguridad pública en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena durante la semana del 9 al 14 de noviembre de 2026, con acciones coordinadas entre el Gobierno, las policías y los organismos de emergencia en distintas provincias del territorio.

Refuerzo preventivo para la temporada alta en Torres del Paine

El jueves 12 de noviembre, la Delegación Presidencial Regional de Magallanes encabezó la entrega de una nueva flota vehicular destinada a guardaparques, además de camillas especializadas para rescate en montaña. La iniciativa contempla un despliegue estratégico conjunto con CONAF, SENAPRED, Carabineros y Bomberos, con el objetivo de fortalecer la seguridad de los visitantes y prevenir incendios forestales ante el inicio de la temporada alta turística.

Control migratorio y combate al microtráfico en Tierra del Fuego

Entre el 10 y el 11 de noviembre, el seremi de Gobierno, Ángel Roa, junto a la Policía de Investigaciones (PDI), entregaron un balance actualizado tras una serie de operativos territoriales desarrollados en la comuna de Porvenir. En la instancia se confirmó que la región acumula al menos 16 expulsiones administrativas ejecutadas durante 2026, dando cumplimiento a resoluciones judiciales y del Servicio Nacional de Migraciones.

En paralelo, el miércoles 11 de noviembre, personal de Carabineros realizó un procedimiento antidrogas en la capital de Tierra del Fuego que culminó con la detención de tres sujetos y la incautación de más de cien dosis de cocaína durante un control preventivo.

Diligencias policiales en Punta Arenas

En la capital regional, los equipos policiales llevaron a cabo diversas diligencias investigativas durante la semana. Entre los hechos relevantes se cuentan una agresión registrada en el centro de Punta Arenas tras celebraciones deportivas, así como un ataque con arma blanca e intento de atropello en el sector de Río de los Ciervos, incidente que dejó a dos personas heridas.

Balance del despliegue interagencial

Estas acciones dan continuidad al trabajo coordinado informado recientemente por el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, respecto al último operativo conjunto ejecutado por Carabineros, la PDI y la Policía Marítima a nivel regional, el cual dejó los siguientes resultados:

17 personas detenidas: 8 por Carabineros, 8 por la PDI (4 por deudas de pensión de alimentos y 4 por órdenes judiciales vigentes) y 1 por la Policía Marítima.

8 por Carabineros, 8 por la PDI (4 por deudas de pensión de alimentos y 4 por órdenes judiciales vigentes) y 1 por la Policía Marítima. 612 controles preventivos: 400 controles de identidad y 212 fiscalizaciones vehiculares en la vía pública.

400 controles de identidad y 212 fiscalizaciones vehiculares en la vía pública. Fiscalización comercial: 17 locales inspeccionados (comercio, alcoholes, entidades bancarias y seguridad privada), cursándose 26 infracciones y efectuándose el retiro de 5 vehículos de circulación.

17 locales inspeccionados (comercio, alcoholes, entidades bancarias y seguridad privada), cursándose 26 infracciones y efectuándose el retiro de 5 vehículos de circulación. 78 controles migratorios: Realizados por la PDI, resultando en 12 denuncias por infracciones a la Ley de Migración (8 en Punta Arenas y 4 en Puerto Natales).

Con estas medidas, las instituciones regionales mantienen activo el monitoreo permanente y la presencia operativa en las cuatro provincias de Magallanes para resguardar la seguridad de la comunidad y de quienes visitan la zona.