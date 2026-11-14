SENAPRED declara Alerta Temprana Preventiva para la Provincia de Última Esperanza y comunas de Laguna Blanca, San Gregorio y Primavera por altas temperaturas.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la Región de Magallanes:

Alertamiento Pronóstico Inicio Fin Enlace Aviso A620 Altas Temperaturas en las comunas de Torres del Paine, Natales, Laguna Blanca, San Gregorio y Primavera 15-11 15-11 Abrir Aquí

Además, considerando el Pronóstico Especial emitido durante la presente jornada por el Centro Meteorológico Regional Austral, el cual indica las temperaturas máximas fluctuarán el domingo 15 entre los 19 y los 23°C.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, la Dirección Regional del SENAPRED declara Alerta temprana preventiva por altas temperaturas para la Provincia de Última Esperanza y comunas de Laguna Blanca, San Gregorio y Primavera, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

El SENAPRED recomienda a la población protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor intenso, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación. Además, se aconseja estar informado a través de los medios de comunicación respecto del pronóstico del tiempo.