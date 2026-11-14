Comercio e intercambio entre la región de Magallanes y la República Popular China.

Durante 2026, la República Popular China se consolidó como el principal destino de las exportaciones de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, concentrando entre el 24,9% y el 26,1% del valor total exportado en los meses recientes según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Las exportaciones de la región de Magallanes hacia la República Popular China (2026).

El desempeño de los envíos magallánicos al mercado chino ha mostrado una aceleración notable durante el segundo y tercer trimestre de 2026, impulsada por el sector industrial, alimentos y productos del mar.

Período (2026) Exportaciones a China (US$) Participación sobre el total regional Hito destacado Agosto 2026 US$ 45,9 millones 26,1% Primer destino comercial en valor y volumen (más de 122.000 toneladas). Julio 2026 US$ 39,3 millones 24,9% Crecimiento interanual del 133% en las compras chinas frente a julio de 2025. Junio 2026 ~US$ 41,0 millones (est.) 25,7% Principal destino de la región sobre un total exportado de US$ 159,7 millones.

Productos principales. La canasta exportadora de Magallanes hacia el gigante asiático está liderada por productos del mar (salmones, centolla, erizos y pescados congelados), lana ovina, carne ovina y derivados de la industria química (como el metanol).

La canasta exportadora de Magallanes hacia el gigante asiático está liderada por productos del mar (salmones, centolla, erizos y pescados congelados), lana ovina, carne ovina y derivados de la industria química (como el metanol). Peso en volumen. En agosto de 2026, China absorbió casi siete de cada diez toneladas exportadas desde los puertos magallánicos, explicando gran parte del salto regional del 63,3% interanual reportado por el INE Magallanes.

Importaciones desde China hacia Magallanes (2026).