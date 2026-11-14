El intercambio comercial entre Chile y la República Popular China durante el presente año.

Entre enero y agosto de 2026, el intercambio comercial entre Chile y China alcanzó los US$ 45.647 millones, según los datos más recientes reportados por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI). Esta cifra representa un crecimiento del 8,3% respecto al mismo período de 2025 y consolida al país asiático como el principal socio comercial de Chile.

Desglose del comercio bilateral (enero – agosto 2026)

El balance comercial entre ambas economías mantiene un saldo favorable para Chile, impulsado principalmente por los envíos mineros y agroalimentarios:

Indicador comercial Monto (US$) Variación interanual (vs. 2025) Intercambio comercial total US$ 45.647 millones +8,3% Exportaciones chilenas a China US$ 27.887 millones +11,1% Importaciones desde China US$ 17.650 millones +4,0% Balanza comercial (Superávit) US$ 11.599 millones Saldo positivo para Chile

Contexto y productos clave