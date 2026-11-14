El intercambio comercial entre Chile y la República Popular China durante el presente año.
Entre enero y agosto de 2026, el intercambio comercial entre Chile y China alcanzó los US$ 45.647 millones, según los datos más recientes reportados por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI). Esta cifra representa un crecimiento del 8,3% respecto al mismo período de 2025 y consolida al país asiático como el principal socio comercial de Chile.
Desglose del comercio bilateral (enero – agosto 2026)
El balance comercial entre ambas economías mantiene un saldo favorable para Chile, impulsado principalmente por los envíos mineros y agroalimentarios:
|Indicador comercial
|Monto (US$)
|Variación interanual (vs. 2025)
|Intercambio comercial total
|US$ 45.647 millones
|+8,3%
|Exportaciones chilenas a China
|US$ 27.887 millones
|+11,1%
|Importaciones desde China
|US$ 17.650 millones
|+4,0%
|Balanza comercial (Superávit)
|US$ 11.599 millones
|Saldo positivo para Chile
Contexto y productos clave
- Participación en el comercio total. Durante el primer semestre de 2026, China concentró el 33,9% del destino de todas las exportaciones chilenas, ubicándose muy por encima de Estados Unidos (16,7%) y Japón (8,3%).
- Principales envíos chilenos. La canasta exportadora hacia el gigante asiático está liderada por minerales de cobre, cerezas, cátodos de cobre, carbonatos de litio y pasta química de madera.
- Principales compras a China. Chile importa mayoritariamente bienes manufacturados y tecnológicos desde ese mercado, destacando automóviles, baterías eléctricas, teléfonos y maquinaria eléctrica.
- Referencia anual previa. Como parámetro de cierre anual, en todo el año 2025 el intercambio bilateral marcó un récord histórico de US$ 67.105 millones, proyección que el ritmo de 2026 apunta a superar al finalizar el ejercicio.