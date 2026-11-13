Gigante tecnológico Microsoft experimenta apagón digital global de sus plataformas.

Viernes 13 noviembre 2026. Microsoft experimenta el segundo día de una histórica interrupción global de sus servicios en la nube que ha durado más de 20 horas y ha afectado a empresas, gobiernos e instituciones en 74 países. Aunque la compañía ha reportado avances significativos hacia la normalización durante la jornada de hoy, millones de usuarios siguen enfrentando intermitencias y retrasos.

1. Estado Actual y Servicios Afectados.

El incidente (registrado bajo los códigos MO1550821 y EX1550543 ) comenzó la tarde del jueves 12 de noviembre y escaló rápidamente a nivel mundial. Según reportes de medios como CNN en Español y El País, el panorama de los servicios hoy es el siguiente:

Exchange Online y Outlook. Fueron los servicios más golpeados, impidiendo el acceso a buzones corporativos a más de 450 millones de usuarios. Microsoft extendió el tiempo de espera de los servidores a 48 horas para evitar la pérdida de correos en cola. Hoy el tráfico muestra una recuperación sostenida, aunque persisten demoras en la entrega de mensajes.

Fueron los servicios más golpeados, impidiendo el acceso a buzones corporativos a más de 450 millones de usuarios. Microsoft extendió el tiempo de espera de los servidores a para evitar la pérdida de correos en cola. Hoy el tráfico muestra una recuperación sostenida, aunque persisten demoras en la entrega de mensajes. Microsoft Teams. Las llamadas y chats básicos ya operan con mayor normalidad. Sin embargo, continúan los fallos para programar o visualizar reuniones en el calendario y crear eventos en vivo.

Las llamadas y chats básicos ya operan con mayor normalidad. Sin embargo, continúan los fallos para programar o visualizar reuniones en el calendario y crear eventos en vivo. Microsoft Copilot e integraciones de IA. El asistente de IA presenta errores de carga y bloqueos al intentar acceder a datos laborales. La caída también generó efectos dominó en plataformas de terceros como OpenAI y Anthropic , afectando sus integraciones con calendarios y correos de Microsoft.

El asistente de IA presenta errores de carga y bloqueos al intentar acceder a datos laborales. La caída también generó efectos dominó en plataformas de terceros como y , afectando sus integraciones con calendarios y correos de Microsoft. SharePoint, OneDrive y Defender. Persisten lentitudes en la carga de documentos recientes, restricciones al compartir archivos de forma externa y retrasos en el procesamiento de enlaces seguros.

2. Causas Oficiales y Postura sobre Ciberataques.

En el contexto de las vulnerabilidades críticas de la infraestructura digital global, las autoridades y analistas evaluaron inicialmente la posibilidad de una operación ofensiva. Sin embargo, Microsoft ha sido enfático en su diagnóstico:

Descarte de actividad maliciosa. Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, confirmó oficialmente que no existen indicios de un ciberataque , sabotaje externo ni fallos provocados por agentes de inteligencia artificial.

Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, confirmó oficialmente que , sabotaje externo ni fallos provocados por agentes de inteligencia artificial. Fallo técnico en la infraestructura de red. De acuerdo con reportes de The Guardian, el colapso se originó durante una actualización de capacidad de red que provocó una sobrecarga en los procesos centrales de los servidores. Al intentar reiniciar los sistemas, el retorno masivo de tráfico volvió a saturar los nodos, obligando a los ingenieros a redirigir el flujo por fases.

3. Impacto Global y Vulnerabilidad Sistémica.

La prolongación del apagón digital evidenció la alta dependencia de las infraestructuras críticas hacia un único proveedor tecnológico: