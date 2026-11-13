Whalesound lanza nuevas experiencias de exploración en Cabo Froward para descubrir la historia y el patrimonio del extremo austral

La empresa incorporará dos nuevas alternativas turísticas desde noviembre: un recorrido de medio día por la antigua ballenera de Bahía El Águila y el Faro San Isidro, además de una expedición de jornada completa hasta la Cruz de los Mares. Las experiencias combinarán navegación, historia, arqueología y conocimiento del territorio austral.

Una nueva propuesta para descubrir la historia y el patrimonio del extremo sur de Chile comenzará a desarrollar Whalesound, empresa que anunció la incorporación de dos experiencias de exploración en el entorno de Cabo Froward, uno de los territorios más emblemáticos y menos conocidos de la Patagonia austral.

Las iniciativas, disponibles a partir de noviembre, buscan acercar a visitantes y turistas a los principales hitos históricos y geográficos de este sector del Estrecho de Magallanes, mediante recorridos que integran navegación, interpretación patrimonial y exploración de paisajes australes.

La primera experiencia corresponde a un recorrido de medio día, denominado Half Day, dedicado a conocer la historia de Bahía El Águila y el Faro San Isidro.

El itinerario contempla una visita a los vestigios de la antigua ballenera de Bahía El Águila, donde los participantes podrán conocer los antecedentes de esta actividad productiva y su influencia en el desarrollo marítimo y económico de Magallanes.

Posteriormente, el recorrido continuará en el Museo del Faro San Isidro, espacio de interpretación patrimonial desarrollado a partir del trabajo de investigación y recopilación del equipo del Museo de Historia Natural de Río Seco. La jornada finalizará en el Refugio El Faro, centro de pasajeros de Whalesound ubicado en este particular entorno costero.

Expedición hacia la Cruz de los Mares

La segunda alternativa corresponde a una experiencia de día completo, denominada Full Day, que contempla una navegación de exploración hacia Cabo Froward.

El recorrido considera algunos de los principales hitos de este territorio, incluyendo la Cruz de los Mares, la antigua ballenera de Bahía El Águila y el Faro San Isidro, permitiendo conectar en una misma jornada la historia de la ocupación humana, la navegación y las exploraciones realizadas en el extremo austral del continente americano.

Desde una perspectiva histórica y patrimonial, el arqueólogo Alfredo Prieto destacó el valor de estos lugares como testimonios materiales de distintas etapas de la historia regional.

«El Faro San Isidro y los restos de la antigua ballenera de Bahía El Águila son testimonios materiales de distintas etapas de la historia de este territorio. Nos permiten comprender cómo se fue construyendo la relación entre las personas, el mar y este paisaje austral», señaló.

Por su parte, Pablo Quezada, gerente de Whalesound, explicó que el objetivo es entregar una mirada más amplia sobre el significado de Cabo Froward, no solamente como un punto geográfico, sino también como un territorio marcado por la historia de la navegación y las exploraciones.

«Cabo Froward representa mucho más que el fin geográfico del continente americano. Es también un lugar que nos invita a mirar hacia el mar y comprenderlo como el comienzo de muchas otras exploraciones», expresó.

El ejecutivo agregó que buscan que quienes visiten este sector puedan conocer su historia, comprender su importancia territorial y experimentar el paisaje desde una perspectiva de exploración y conocimiento.

Con estas nuevas incorporaciones, Whalesound amplía su oferta de experiencias turísticas en el Estrecho de Magallanes, integrando el patrimonio histórico y cultural al turismo de naturaleza.

La propuesta pone en valor un territorio donde convergen la historia marítima, la arqueología, la biodiversidad y algunos de los paisajes más singulares de la Patagonia chilena.

Las nuevas experiencias estarán disponibles desde noviembre, con salidas sujetas a las condiciones meteorológicas y a la coordinación previa de reservas.