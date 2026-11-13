Dos Carabineros resultaron lesionados tras ser atacados con un chuzo y un diablo en Punta Arenas

Punta Arenas, 13 noviembre 2026.– El violento episodio se registró durante un procedimiento policial originado por un accidente de tránsito en calle Ignacio Carrera Pinto. El sujeto fue detenido y enfrenta cargos por maltrato de obra a Carabinero de servicio y daños.

Un violento procedimiento policial se registró en el sector sur de Punta Arenas, luego que un hombre agrediera y amenazara a funcionarios de Carabineros utilizando un chuzo y una herramienta conocida como diablo, dejando a dos uniformados con lesiones de carácter leve.

De acuerdo con los antecedentes, el hecho se originó cuando personal policial concurrió, por instrucción de la Central de Comunicaciones (Cenco), a verificar un accidente de tránsito protagonizado por el individuo, quien presuntamente habría abandonado el lugar.

Posteriormente, las personas afectadas por el accidente siguieron al involucrado hasta un domicilio particular ubicado en calle Ignacio Carrera Pinto, donde solicitaron la intervención de Carabineros.

Mientras los funcionarios realizaban las entrevistas para recopilar los antecedentes del hecho, el sujeto salió del inmueble portando dos elementos contundentes: un chuzo y un diablo, con los que comenzó a amenazar y agredir al personal policial.

Ante la violenta reacción, los carabineros debieron intervenir para reducir al individuo y concretar su detención, imputándole los delitos de maltrato de obra a Carabinero de servicio y daños.

Dos funcionarios lesionados

Producto de la agresión, dos funcionarios policiales resultaron lesionados y debieron ser trasladados hasta un centro asistencial para constatar sus lesiones, las que posteriormente fueron calificadas como leves.

Desde Carabineros se precisó que durante el procedimiento no fue necesario utilizar armas de fuego ni elementos disuasivos, como gas lacrimógeno, para controlar la situación.

Asimismo, la Asesoría Jurídica de la Prefectura de Magallanes se encuentra recopilando los antecedentes para presentar una querella por la agresión sufrida por los funcionarios policiales.

El detenido deberá enfrentar el respectivo procedimiento judicial por los hechos registrados en Punta Arenas.

Fuente: Antecedentes publicados por El Magallánico y Radio Polar. El Magallánico +2