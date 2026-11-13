SEREMI de Minería y CONAF fortalecen la prevención de incendios forestales en faena de extracción de turba en San Juan al sur de Punta Arenas.

La capacitación reunió a trabajadores y brigadistas de Deitan Solutions, con el objetivo de reforzar la prevención y respuesta ante emergencias. La actividad también permitió relevar el aporte de la extracción de turba de Magallanes al desarrollo de la agricultura nacional.

Punta Arenas, 13 noviembre 2026.- En el sector de San Juan, al sur de Punta Arenas, la Secretaría Regional Ministerial de Minería y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), del Ministerio de Agricultura, desarrollaron una jornada de capacitación en prevención y control de incendios forestales dirigida a trabajadores y brigadistas de la empresa Deitan Solutions, fortaleciendo las capacidades de respuesta ante emergencias en faenas que se desarrollan en entornos naturales sensibles.

La actividad contó con la participación del seremi de Minería, Oscar Basualdo Trujillo; el director regional de CONAF, John Revello; el director regional de SENAPRED, Juan Carlos Andrades, y Javier Mimica, jefe interino del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de CONAF.

La capacitación, realizada entre las 09:00 y las 18:00 horas, contempló contenidos teóricos sobre el origen y comportamiento del fuego, identificación de riesgos y criterios para una primera respuesta. Durante la tarde, los participantes realizaron ejercicios prácticos en terreno, utilizando herramientas y equipos para el control inicial de incendios.

La jornada cobra especial relevancia considerando los incendios forestales que afectaron los turbales de San Juan en diciembre de 2016, emergencia que movilizó durante varios días a brigadistas de CONAF, Bomberos y otros equipos de respuesta. Al respecto, el director regional de CONAF, John Revello, señaló: “Desde esa experiencia hemos mantenido un trabajo permanente de capacitación y prevención, porque es fundamental que quienes desarrollan actividades productivas en estos territorios cuenten con los conocimientos y herramientas para identificar oportunamente un foco de incendio y actuar de manera adecuada. Esta jornada refleja la importancia del trabajo mancomunado entre los servicios públicos y el sector privado”.

Por su parte, el seremi de Minería, Oscar Basualdo, destacó la importancia de incorporar la prevención como parte de la seguridad de las operaciones mineras, especialmente en actividades desarrolladas en ecosistemas sensibles como los turbales. En esa línea, relevó la coordinación con CONAF y las empresas regionales para fortalecer una cultura preventiva que proteja tanto a las personas como al patrimonio natural.

Desde SENAPRED, su director regional, Juan Carlos Andrades, enfatizó que contar con trabajadores preparados y brigadas capacitadas permite reconocer oportunamente una emergencia, activar las alertas y facilitar una primera respuesta, disminuyendo los riesgos para las personas y el entorno.

En tanto, Miguel Barros, subgerente de Operaciones de Deitan Solutions, valoró la capacitación y el trabajo conjunto con los organismos públicos: “Para nuestra empresa es muy importante que nuestros trabajadores y la brigada de emergencia cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias para prevenir y responder ante una eventual emergencia. Sabemos que trabajamos en un entorno natural que debemos proteger, por lo que estas instancias nos permiten reforzar nuestros protocolos y mejorar nuestra capacidad de reacción”.

Barros también explicó que la empresa emplea aproximadamente a 20 trabajadores durante su temporada alta, entre octubre y mayo-junio, y que cerca del 99% de la producción de turba tiene como destino el sector agrícola. Este recurso se utiliza principalmente como sustrato en empresas productoras de bulbos y semillas, abasteciendo a clientes de distintas zonas del país. Así, la extracción de turba en Magallanes aporta a cadenas productivas de la agricultura nacional, vinculando la actividad minera regional con el desarrollo agroalimentario.

Por su parte, El seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, destacó el aporte de esta actividad minera al desarrollo agrícola, relevando el valor de la turba como insumo para distintas cadenas productivas: «La turba es un insumo de gran utilidad para distintas actividades agrícolas y hortícolas. Se utiliza en la preparación de sustratos para el cultivo y propagación de plantas, pero también cumple una función importante en el acondicionamiento, embalaje y conservación de bulbos y otras estructuras vegetales que se comercializan y exportan. Esto permite reconocer el aporte de un recurso extraído en Magallanes a cadenas productivas agrícolas que tienen alcance nacional e internacional».

La jornada forma parte de las acciones de prevención de riesgos que impulsa el Ministerio de Minería junto a empresas de la región, promoviendo una actividad productiva responsable, con énfasis en la seguridad de los trabajadores y la protección del medioambiente.