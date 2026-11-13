Universidad de Magallanes informa orientaciones académicas y suspende evaluaciones durante movilización estudiantil.

La casa de estudios determinó que las pruebas y controles serán recalendarizados una vez finalizado el movimiento para garantizar la igualdad de condiciones.

Se evaluarán alternativas excepcionales junto a la FEUM para campos clínicos, internados y prácticas profesionales con plazos críticos.

Punta Arenas, 13 noviembre 2026. — En el marco de la actual movilización estudiantil, la Universidad de Magallanes (UMAG) entregó una serie de orientaciones académicas dirigidas a su comunidad universitaria, reafirmando su compromiso con la continuidad formativa y el respeto al legítimo derecho de participación del estudiantado.

Suspensión de evaluaciones y continuidad docente

A través de un comunicado oficial, la institución informó que durante el período que se extienda la movilización no se podrán efectuar evaluaciones académicas. Estas instancias serán debidamente recalendarizadas una vez concluido el movimiento, asegurando que la totalidad de los alumnos pueda rendirlas en igualdad de condiciones y conforme a la normativa institucional vigente.

Asimismo, la casa de estudios precisó que continuará desarrollando sus actividades docentes regulares en la medida en que existan las condiciones para ello, respetando las distintas determinaciones adoptadas por los estudiantes.

Casos excepcionales y coordinación con la FEUM

Respecto de aquellas situaciones críticas en las que la postergación de actividades pueda afectar gravemente la trayectoria formativa —tales como el ingreso a campos clínicos, prácticas profesionales, internados u otras instancias sujetas a compromisos específicos—, la UMAG indicó que se analizarán alternativas debidamente justificadas.

Dichas excepciones deberán ser coordinadas de manera conjunta entre las facultades, las unidades académicas correspondientes, la Comisión de Manejo de Crisis y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes (FEUM), velando por el resguardo normativo y los derechos del alumnado.

Finalmente, la institución reiteró su disposición permanente al diálogo y al resguardo de los procesos educativos de toda su comunidad.