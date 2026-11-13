Operativo de Carabineros, PDI y Policía Marítima reforzó controles en Puerto Williams.

Puerto Williams, 13 noviembre 2026. El procedimiento se desarrolló en obras de infraestructura y sectores portuarios, con participación de Carabineros, PDI y Policía Marítima. La acción forma parte del despliegue del Sistema de Seguridad Regional y de la planificación establecida para la provincia Antártica.

Un operativo de control interagencial se realizó ayer en distintos puntos de Puerto Williams, incluyendo obras de infraestructura y el muelle multipropósito, con la participación de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones (PDI) y Policía Marítima de la Armada.

El procedimiento contempló controles de identidad, verificación de órdenes judiciales vigentes y fiscalizaciones en materia migratoria, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad pública y prevenir la ocurrencia de delitos en la provincia Antártica.

La instancia contó con la participación del seremi de Seguridad Pública, Ronald López, quien destacó que estos despliegues responden a la planificación del Sistema de Seguridad Regional, que articula el trabajo de las instituciones policiales en las cuatro provincias de Magallanes, de acuerdo con los lineamientos del Plan Regional de Seguridad Pública y los análisis desarrollados en el Comité Policial Regional.

“Hemos establecido estas acciones como una de las tareas fundamentales de nuestra planificación de seguridad. Buscamos mantener un control fidedigno en materia migratoria y también identificar a personas que puedan tener asuntos pendientes con la justicia. Estos operativos seguirán desarrollándose conforme a la planificación que existe para la provincia Antártica”, señaló López.

El seremi valoró también la disposición y actitud colaborativa de las policías para fortalecer la seguridad en el territorio, considerando las características de una provincia que registra una creciente población flotante, junto con el desarrollo de obras de infraestructura y el aumento del turismo marítimo y aéreo. En este escenario, sostuvo que es necesario acompañar el crecimiento de la actividad económica con condiciones de seguridad tanto para los residentes como para quienes visitan la zona.

Por su parte, el delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada, destacó la importancia de la presencia de las instituciones policiales y del fortalecimiento de sus capacidades en la provincia.

“Uno de los pilares del gobierno del presidente José Antonio Kast es la seguridad. Es muy importante tener la presencia de nuestro seremi de Seguridad Pública acá en el territorio, porque se está trabajando de manera conjunta con la Policía Marítima, Carabineros, PDI y todos quienes tienen algo que decir y algo que aportar en materia de seguridad”, indicó.

La autoridad provincial también relevó el incremento de la dotación de la PDI en Puerto Williams, que permitió ampliar sus funciones investigativas. “Uno de los principales logros en materia de seguridad es que se haya aumentado al doble la dotación de funcionarios de la PDI. Dejó de ser una Unidad de Frontera y pasó a ser una Unidad de Investigación que cumple múltiples funciones”, agregó.

En tanto, el jefe de la Región Policial de la PDI de Magallanes y de la Antártica Chilena, prefecto inspector Pablo Klenner, destacó el fortalecimiento de las capacidades institucionales en la comuna y el próximo mejoramiento de su infraestructura.

“El cuartel de Puerto Williams ha tenido un importante incremento. Hoy día es una unidad integrada que puede investigar los delitos que se desarrollen en la zona y cuenta con ocho funcionarios. Pronto tendremos un cuartel nuevo que va a entregar mayor servicio y seguridad a la ciudadanía de Puerto Williams”, indicó.

Desde Carabineros, el comisario de la Cuarta Comisaría de Puerto Williams, mayor Nemesio Godoy, valoró la coordinación entre las instituciones fiscalizadoras y su aporte a la prevención del delito.

“Para nosotros como Carabineros es esencial el trabajo de todos los componentes de fiscalización de las instituciones en el ámbito de la prevención del delito. Esto demuestra un trabajo conjunto y, para la ciudadanía, una mayor coordinación ante las problemáticas que le afectan”, sostuvo.

Finalmente, el teniente primero litoral René Rojas, de la Policía Marítima, explicó que estos procedimientos también consideran los espacios portuarios, donde se realizan controles para verificar la identidad de las personas y eventuales requerimientos judiciales.

“Durante el año hemos efectuado diversos patrullajes en conjunto con Carabineros y la Policía de Investigaciones. En esta oportunidad estamos realizando controles de identidad en el muelle multipropósito para verificar si existe alguna orden pendiente y efectuar los procedimientos correspondientes, apoyándonos entre policías”, señaló.

El despliegue de estos operativos continuará conforme a la planificación del Sistema de Seguridad Regional, fortaleciendo el trabajo interagencial y planificado para responder a las particularidades y necesidades de seguridad de las distintas provincias de Magallanes.