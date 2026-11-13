Delegación público-privada viaja a Nueva Zelandia para fortalecer agenda de Turismo y Conservación en Chile

• La delegación sostendrá encuentros con organismos gubernamentales, no gubernamentales y empresas para abrir oportunidades de inversión y colaboración en el país, así como conocer modelos de desarrollo turísticosostenible, conservación y gestión de parques nacionales y otras áreas protegidas de Nueva Zelandia, que puedan contribuir al desarrollo de una industria más competitivade turismo en Chile.

Santiago, noviembre 2026. Entre el 23 y el 27 de noviembre próximo una delegación público-privada formadapor la Subsecretaría de Turismo, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), CONAF, FEDETUR y empresarios del sector turístico, viajarán a Nueva Zelandia con el fin de abrir oportunidades de inversión y colaboración, así como conocer la experiencia y modelos de negocios sostenibles neozelandeses en materia de Turismo y Conservación.

Esto adquiere especial relevancia en el contexto de la reciente creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas de Chile y la oportunidad histórica para fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La visita busca establecer alianzas de cooperación técnica con instituciones internacionales de referencia para fortalecer sus capacidades y consolidar su modelo de gestión. En este contexto, el Departamento de Conservación de Nueva Zelandia (DOC) constituye un socio estratégico, por su amplia experiencia en conservación de la biodiversidad, gestión de áreas protegidas, turismo sostenible y vinculo con la sociedad civil.

“Cerca del 60% de los turistas internacionales que llegan a Chile lo hacen atraídos por nuestra naturaleza y nuestros paisajes. Tenemos un enorme potencial en nuestros parques nacionales y debemos aprovecharlo de manera responsable. Nueva Zelandia es un referente en cómo compatibilizar la conservación con el desarrollo turístico, y queremos conocer su experiencia en infraestructura, concesiones y colaboración público-privada. Nuestro desafío es avanzar hacia parques mejor preparados para recibir visitantes, atraer inversión y generar empleo y oportunidades para las comunidades locales, siempre resguardando nuestro patrimonio natural”, señaló la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos.

La agregada comercial de Nueva Zelandia para Chile, Kate Moran, destacó que “Esta visita es una nueva muestra del potencial de colaboración entre Chile y Nueva Zelandia. Hemos trabajado estrechamente para coordinar una agenda valiosa para ambos países, tanto en el intercambio de conocimiento y experiencia, como en el ámbito comercial, donde conectaremos empresas que tienen enfoques comunes respecto al desarrollo de una oferta que conjuga conservación y turismo sostenible”.

La agenda de la visita se concentra en dos ciudades clave de Nueva Zelandia: Auckland y Queenstown, la capital del turismo neozelandés, y considera reuniones con organismos gubernamentales como el Departamento de Conservación(DOC) de Nueva Zelandia, operadores, expertos y empresas, que permitirán a la delegación chilena conocer experiencias y modelos que permiten proteger ecosistemas y al mismo tiempo habilitar turismo de mayor valor capaz de generar recursos para la conservación.

El director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Tomás Saratscheff, valora especialmente la instancia. “Esto es una oportunidad para aprender de la experiencia de Nueva Zelanda y conocer cómo han logrado posicionarse como un referente internacional en gestión de áreas protegidas y protección de su naturaleza, de la mano con las alianzas público-privadas. Queremos recoger esa experiencia y aprovecharla en este momento histórico para nuestro país: Estamos construyendo, junto a CONAF, SUBTURISMO y el Ministerio del Medio Ambiente los cimientos del futuro nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y qué mejor que Nueva Zelanda para inspirarnos en este camino. Debemos conocer y evaluar qué herramientas y criterios institucionales podemos aplicar en Chile, y a partir de eso construir la agenda de colaboración de largo plazo en que ambos países puedan apoyarse mutuamente. Tenemos un patrimonio natural extraordinarioy es nuestra responsabilidad construir las bases de estenuevo sistema, que cuente con los elementos necesarios para una gestión fortalecida de las áreas protegidas y estas puedanseguir siendo espacios de encuentro y orgullo para nuestra sociedad”, finalizó.

En Auckland, la delegación sostendrá un encuentro con Peter Chrisp, director general de conservación del DOC de Auckland y su equipo, para conocer el modelo de gestión y alianzas en torno a los parques nacionales neozelandeses.También con la organización Tiritiri Matangi y casos de éxito como el de la isla Tiritiri Matangi, reconocido santuario de vida silvestre libre de depredadores, que lo sitúa como un hito de conservación. Además, se sostendrán reuniones con las empresas Viva Expeditions, Angus & Associates, WētāWorkshop, Structex, Outback Boats, Tourplan, DC Structures Studio, vinculadas al desarrollo turístico, desde la operación y comercialización de viajes turísticos hasta la ingeniería y el diseño arquitectónico de infraestructura en áreas protegidas, la operación de embarcaciones para actividades recreativas y turísticas, o el desarrollo de soluciones tecnológicas para la gestión de operadores turísticos.

En tanto, en Queenstown, serán recibidos por Aaron Fleming, director de operaciones del DOC de la ciudad, y se realizarán visitas a terreno para conocer experiencias de turismo de aventura, soluciones de infraestructura y seguridad, como las que ofrecen las empresas neozelandesas ENEX Eco Loo, Wildwire, Warren & Mahoney Arquitectos, Abseil Access, Magic Memories y Active Adventures. Además, el programa en esta ciudad considera visitas para observar la experiencia del visitante en los centros de información turística llamados i-SITE y Routeburn Track, esta última es una de las rutas de senderismo (Great Walks) más reconocidas a nivel global.

Asimismo, en ambas ciudades, la Subsecretaría de Turismo y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas presentarán a sus contrapartes neozelandesas las estrategias y enfoques que Chile está impulsando en materia de turismo y conservación.

La visita permitirá a la delegación conocer cómo el Estado neozelandés y el sector privado colaboran para desarrollar experiencias turísticas de calidad, fortalecer la sostenibilidad financiera de la conservación y promover oportunidades de desarrollo local vinculadas a la protección y puesta en valor del patrimonio natural.

Para saber más sobre el modelo neozelandés de conservación y turismo, puedes visitar este enlace.