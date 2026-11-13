Administración Federal de Aviación de EEUU suspende todos los vuelos debido a masiva falla técnica.
Washington, 13 noviembre 2026. EEUU suspendió hoy viernes 13 de noviembre todos los vuelos a nivel nacional hasta nuevo aviso. La medida fue ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) debido a «circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad».
Detalles de la suspensión
- Causa del problema. El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que existe un fallo de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo de ruta del país. Los técnicos de la agencia ya se encuentran investigando el origen de la incidencia. El Secretario de seguridad nacional de EE.UU, Markwayne Mullin dijo que investigan si la implementación de nuevo sistema de tráfico aéreo operado por IA provocó la falla masiva que obligó a suspender todos los vuelos en el país.
- Alcance de la medida. Todas las aeronaves comerciales pendientes de despegar en aeropuertos estadounidenses deben permanecer en tierra hasta que se restablezca el sistema. Los vuelos internacionales están siendo gestionados caso por caso por las autoridades.
- Impacto en los pasajeros. Según reportes recogidos por el periódico chileno Diario Financiero, la paralización ya ha provocado retrasos o cancelaciones en cerca de 7.000 viajes y ha afectado las operaciones de grandes aerolíneas como United, Delta y American Airlines.
- Antecedentes. Esta es apenas la segunda vez que se ordena una paralización total de los despegues en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. El único precedente reciente ocurrió en enero de 2023 por una falla en el sistema de notificaciones para pilotos.