Administración Federal de Aviación de EEUU suspende todos los vuelos debido a masiva falla técnica.

Washington, 13 noviembre 2026. EEUU suspendió hoy viernes 13 de noviembre todos los vuelos a nivel nacional hasta nuevo aviso. La medida fue ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) debido a «circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad».

Detalles de la suspensión