Sociedad Tolkien invita a su XII Concilio Tolkien

La iniciativa contempla variadas actividades literarias, musicales y diversas expresiones culturales.

Un nuevo Concilio literario se desarrollará el próximo fin de semana, el 21 y 22 de noviembre, la Sociedad Tolkien Magallanes. El encuentro tiene como objetivo fomentar el interés por la literatura fantástica, literatura en general y por la obra de J.R.R. Tolkien en particular. El XII Concilio Tolkien se desarrollará en la Escuela República de Croacia, ubicada en calle Croacia 1101, entre las 15 y 21 hrs.

El evento contempla un área para expositores, librerías y organizaciones literarias, un espacio para juegos de mesa y dinámicas literarias, rincón infantil y exposición de obras plásticas de la Sociedad Tolkien, vestuarios y diversos accesorios textiles característicos de sus intervenciones artístico culturales.

En cuanto a actividades, van a contar con presentaciones musicales, narraciones orales para infancias y adultos, recrea cuentos y micrófono abierto para que los asistentes participen del encuentro lírico. La entrada es liberada con aporte voluntario. Los detalles de la programación pueden ser revisados en las redes sociales de Sociedad Tolkien Magallanes.