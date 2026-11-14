El chilote Roberto Triviño Cárcamo: el primer fusilado de la Patagonia Rebelde | Historia y Memoria

En noviembre de 1921, las estancias de la Patagonia argentina atravesaban un clima de máxima tensión. Las huelgas rurales impulsadas por trabajadores anarcosindicalistas, que exigían condiciones laborales dignas en medio de la estepa, habían llevado al gobierno a enviar al Ejército Argentino para sofocar el movimiento. Al mando de esas tropas estaba el teniente coronel Héctor Benigno Varela.

En ese contexto, la represión cobró su primera víctima fatal el 12 de noviembre de 1921, en la localidad de Paso Ibáñez, provincia de Santa Cruz. El primer fusilado de lo que la historia recordaría como la Patagonia Rebelde fue Roberto Triviño Cárcamo.

Triviño Cárcamo era apenas un joven cuando enfrentó el pelotón. Nacido en 1896 en Ancud, en la isla de Chiloé, formaba parte de la gran corriente de trabajadores chilenos que cruzaban hacia la Patagonia buscando sustento como peones rurales, y que pronto se involucraron activamente en la organización sindical. Su ejecución, ordenada directamente por Varela, marcó el inicio de una de las páginas más sangrientas y recordadas del movimiento obrero en el extremo sur