Estudiantes de la Universidad de Magallanes acuerdan continuar el paro.

Punta Arenas, 13 noviembre 2026.- En una asamblea efectuada esta tarde en el gimnasio de la Universidad de Magallanes, los estudiantes resolvieron por una mayoría de 705 votos la continuidad del paro en demanda de un amplio petitorio.

Tres opciones fueron presentadas para la decisión de la asamblea de estudiantes: la opción 1 significaba «extender el paro por una semana» la que obtuvo 705 votos; la opción 2 significaba «la toma por una semana» del campus y obtuvo 179 votos, mientras que la opción 3 significaba «bajar la movilización» y consiguió 142 votos.

EL PLIEGO DE DEMANDAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA UMAG.

El Pliego de Demandas de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes (FEUM) presenta las exigencias presupuestarias, sociales y políticas de la comunidad estudiantil frente al Proyecto de Ley de Presupuestos y los rediseños impulsados por el Ministerio de Educación, la Dirección de Presupuestos (DIPRES) y la JUNAEB, advirtiendo sobre el grave impacto que estos ajustes fiscales tienen en una zona extrema como la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

A continuación, se resumen los siete ejes principales del petitorio:

1. Rechazo al recorte presupuestario en Educación ($182.482 millones).

Restitución de fondos: Se exige revertir las rebajas propuestas por DIPRES, que incluyen caídas reales del 12,37% en Aportes Basales a Universidades Estatales, 12,41% en el Fondo Basal por Desempeño y 2,76% en JUNAEB.

Se exige revertir las rebajas propuestas por DIPRES, que incluyen caídas reales del 12,37% en Aportes Basales a Universidades Estatales, 12,41% en el Fondo Basal por Desempeño y 2,76% en JUNAEB. Defensa de becas y programas escolares: Se pide resguardar la continuidad de beneficios de mantención (como la Beca Magallanes, que cubre al 25,7% de la matrícula de la UMAG) y evitar la omisión presupuestaria de programas como «Yo Elijo mi PC» (Becas TIC), fundamentales en localidades aisladas como Porvenir, Puerto Natales y Puerto Williams.

2. Ampliación de la Gratuidad y financiamiento directo.

Cobertura y financiamiento: Actualmente, el 58,88% de los estudiantes de la UMAG tiene Gratuidad, mientras que el 41,12% debe endeudarse o pagar aranceles en una región con alto costo de vida. Se demanda ampliar la cobertura socioeconómica más allá del 60% actual y otorgar aportes basales ajustados al costo real de operar en una zona extrema.

Actualmente, el 58,88% de los estudiantes de la UMAG tiene Gratuidad, mientras que el 41,12% debe endeudarse o pagar aranceles en una región con alto costo de vida. Se demanda ampliar la cobertura socioeconómica más allá del 60% actual y otorgar aportes basales ajustados al costo real de operar en una zona extrema. Fin a restricciones: Se exige eliminar la pérdida del beneficio por sobre-duración de carreras (que afecta a estudiantes trabajadores) y compensar el descalce entre los aranceles regulados y el costo real de impartir carreras en la región.

3. Reajuste y extensión de la Beca de Alimentación (BAES) y fortalecimiento del PAE.

Diferencial real por zona extrema: El monto de la BAES en Magallanes ($50.000) supera apenas en $2.000 al nacional ($48.000) y cubre menos del 54% de la Canasta Básica regional (que supera los $92.800), alcanzando para solo 8 a 10 almuerzos mensuales. Se exige calcularla según el costo de vida patagónico.

El monto de la BAES en Magallanes ($50.000) supera apenas en $2.000 al nacional ($48.000) y cubre menos del 54% de la Canasta Básica regional (que supera los $92.800), alcanzando para solo 8 a 10 almuerzos mensuales. Se exige calcularla según el costo de vida patagónico. Extensión estival y apoyo escolar: Se demanda extender la BAES a enero y febrero para estudiantes en prácticas o actividades curriculares, e incrementar los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para asegurar insumos frescos en los colegios.

4. Rechazo a la fusión en «Beca Patagonia» y defensa de becas territoriales.

No al rediseño de JUNAEB: Se rechaza unificar la Beca Magallanes, Beca Aysén y Beca Patagonia Aysén en un solo programa en 2027, ya que congela los montos y recorta cupos en Aysén para redistribuirlos.

Se rechaza unificar la Beca Magallanes, Beca Aysén y Beca Patagonia Aysén en un solo programa en 2027, ya que congela los montos y recorta cupos en Aysén para redistribuirlos. Mantención de requisitos: Se exige mantener los criterios de 2026 (NEM 5,0 y 70% de aprobación) en lugar de subirlos (a NEM 5,5 y 80%), suspender la nueva exigencia de haber cursado los 4 años de enseñanza media en la región (manteniendo solo el requisito de egreso en la zona) e inyectar recursos para cubrir el 43% de demanda insatisfecha en Magallanes.

5. Continuidad y expansión del Programa PACE.

Resguardo presupuestario: Ante el recorte nacional de más de $671 millones propuesto para 2027, se exige garantizar el financiamiento del programa ejecutado por la UMAG, instituirlo por ley y ampliarlo a todos los liceos técnico-profesionales y polivalentes de la región.

6. Continuidad del Programa de Talento Académico.

No al cierre: Se rechaza la recomendación de DIPRES de descontinuar el financiamiento estatal de este programa en 2027, exigiendo una mesa de trabajo con las universidades ejecutoras y una ley de financiamiento plurianual para evitar el cierre de matrículas o el cobro a escolares de establecimientos públicos.

7. Restitución de Becas Chile y apoyo a postgrados nacionales.

Fomento a la investigación austral: Se demanda revertir los recortes en ANID y Becas Chile, reponer los cursos de idiomas (cuya eliminación perjudica a profesionales de regiones) y asegurar fondos permanentes para postgrados nacionales que impulsen la investigación subantártica y antártica liderada por la UMAG.

Cierre y llamado a la unidad

El documento concluye haciendo un llamado a la unidad de toda la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, trabajadores), autoridades regionales y parlamentarias para defender la educación pública y la soberanía del conocimiento en la Patagonia frente al ajuste fiscal.

Texto completo del petitorio: