Se iniciaron las 13ª Jornadas Neurológicas de la Patagonia en el Hospital Clínico Magallanes con un importante marco de asistentes.

Punta Arenas, 13 noviembre 2026.- Con una importante convocatoria de profesionales y estudiantes de las ciencias de la salud, comenzó hoy, viernes 13 de noviembre, la 13ª versión de las Jornadas Neurológicas de la Patagonia, organizada por el Servicio de Neurología del Hospital Clínico de Magallanes. La actividad se desarrolla hasta mañana, sábado 14 de noviembre, en el auditórium Dr. Carlos Banse del recinto hospitalario.

La instancia, que celebra 26 años de trayectoria y se realiza cada dos años, reúne a médicos especialistas y generales, profesionales de la rehabilitación, terapia ocupacional, nutrición y enfermería, junto a internos y estudiantes de carreras de la salud interesados en profundizar en el ámbito neurológico.

El programa contempla el abordaje de temas de alta relevancia clínica para la región, entre ellos las enfermedades neuromusculares —incluidos el síndrome de Guillain-Barré y las enfermedades de la motoneurona—, esclerosis múltiple, demencias, enfermedad de Parkinson, accidentes cerebrovasculares, epilepsia, trastornos del sueño y neurorrehabilitación.

El Dr. Ramiro Fernández, jefe del Servicio de Neurología y director del curso, destacó que el objetivo de la actividad es acercar la neurología a colegas y profesionales de la salud que no necesariamente son especialistas, a la vez que se refuerzan los conocimientos de los equipos especializados.

“De esta manera podemos realizar diagnósticos más precoces y entregar tratamientos de manera oportuna, beneficiando directamente a las personas usuarias. En el caso de la esclerosis múltiple, mientras más precoz sea el tratamiento, mejores son los resultados para las pacientes, con menos riesgo de secuelas y una mejor calidad de vida”, explicó el especialista.

Asimismo, el médico agregó que la actualización permanente de los equipos de salud tiene un impacto directo en la calidad de la atención que se entrega a la comunidad, por lo que el beneficio final de estas instancias siempre es la persona usuaria.

Entre las exposiciones destacó la charla de la Dra. Carolina Pelallo, neuróloga especialista en neuroinmunología de adultos de la Universidad Católica de Chile y secretaria de la Sociedad Chilena de Enfermedades Desmielinizantes (SOCHEDEM), quien abordó la esclerosis múltiple en el contexto de la actualización de los criterios diagnósticos.

La especialista subrayó que se trata de una enfermedad que debuta frecuentemente en personas jóvenes, es más común en mujeres y puede ser discapacitante. Por ello, llamó a mantener una alta sospecha clínica y no minimizar los síntomas, ya que el diagnóstico y tratamiento tempranos permiten disminuir de manera relevante el riesgo de discapacidad a largo plazo.

La Dra. Pelallo también destacó los avances en el manejo de personas en edad fértil. “Antiguamente, a las pacientes con esclerosis múltiple se les contraindicaba el embarazo. Hoy sabemos que pueden embarazarse y es importante que reciban una terapia compatible con el embarazo y que mantengan su enfermedad estable. Asimismo, contamos con tratamientos compatibles con la lactancia materna, lo que es muy relevante tanto para la paciente como para el recién nacido”, explicó.

Para la especialista, este tipo de encuentros contribuye a descentralizar el conocimiento médico y neurológico, considerando que la capacidad diagnóstica y de tratamiento también se desarrolla a nivel regional.

“Estas jornadas son provechosas para contribuir a la formación continua de los colegas, compartir conocimiento y conocer cómo funcionan las cosas en otras ciudades. Así podemos mejorar y enriquecernos de las experiencias y conocimientos de otros”, señaló la Dra. Pelallo.

Señalar que, dentro del Módulo Cerebrovascular, estudiantes del Liceo Sara Braun y del Liceo Experimental expusieron ante médicos especialistas y asistentes a las jornadas los conocimientos adquiridos en el marco del proyecto intersectorial “Actívate, cuídate y vive sin ACV”.

La presentación se centró en la prevención del accidente cerebrovascular (ACV), abordando sus principales factores de riesgo, los signos de alerta y la importancia de una respuesta oportuna. La actividad destacó el aporte de la educación y la participación comunitaria en la promoción de estilos de vida saludables y en la reducción del impacto de esta enfermedad en la región.