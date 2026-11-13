Armada despliega amplio operativo de rebusca por hundimiento de lancha a motor en Paso Tortuoso en el Estrecho de Magallanes.

Punta Arenas, 13 noviembre 2026. La Gobernación Marítima de Punta Arenas mantiene activo un intenso operativo de búsqueda y salvamento marítimo tras el hundimiento de la lancha a motor «Jorge Miguel I», emergencia ocurrida durante la madrugada de este viernes en el sector sur de las islas Charles, en el área de Paso Tortuoso.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Autoridad Marítima, el despliegue busca dar con el paradero de los dos tripulantes que navegaban a bordo de la embarcación al momento del siniestro.

Medios desplegados en la zona

Tras recibir la alerta de emergencia, la institución activó de inmediato sus protocolos de rescate, disponiendo el zarpe de unidades de superficie hacia el sector del accidente:

Lancha Patrullera Marítima (LPM) 4407 «Cabo Froward» , que se dirigió de forma inmediata al punto del siniestro para iniciar el rastreo en superficie.

, que se dirigió de forma inmediata al punto del siniestro para iniciar el rastreo en superficie. Lancha de Servicio General (LSG) «Punta Arenas», desplegada para reforzar las labores de búsqueda y cobertura en el área marítima.

De manera paralela, la Tercera Zona Naval dispuso el despliegue de una unidad Aeronaval con el objetivo de ampliar el radio de exploración desde el aire y optimizar la detección en el sector. Asimismo, la Autoridad Marítima mantiene coordinación directa con las embarcaciones civiles y pesqueras que transitan en las cercanías del último punto de contacto registrado, solicitando su colaboración en las tareas de avistamiento.

Las labores de rebusca continúan desarrollándose en la zona bajo la supervisión de la Gobernación Marítima de Punta Arenas.