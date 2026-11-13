Serviu Magallanes realizó atención en terreno en Zona Austral para orientar sobre subsidios de mejoramiento y adquisición de viviendas.

Punta Arenas, 13 noviembre 2026. Con el objetivo de acercar la oferta programática del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a las familias de la región, el equipo de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) del Serviu Magallanes realizaron una jornada de atención ciudadana en el recinto franco de Zona Austral.

Los profesionales del servicio estuvieron ubicados en el módulo central del recinto comercial, a un costado del árbol de Navidad, donde atendieron al público hasta las 19:00 horas. Durante la jornada, los asistentes pudieron resolver dudas directas sobre los requisitos, montos y procesos de postulación tanto para reparar sus actuales hogares como para concretar el sueño de la vivienda propia.

Principales alternativas disponibles

Entre los beneficios destacados en este operativo en terreno se encuentran:

Tarjeta Banco de Materiales 2.0: Este aporte está diseñado para que las familias puedan adquirir materiales de construcción destinados a realizar reparaciones urgentes en sus hogares, tales como arreglos en techumbres, baños, pisos o cierres perimetrales. El proceso de postulación para esta línea de apoyo se mantendrá abierto hasta el próximo 9 de diciembre.

Este aporte está diseñado para que las familias puedan adquirir materiales de construcción destinados a realizar reparaciones urgentes en sus hogares, tales como arreglos en techumbres, baños, pisos o cierres perimetrales. El proceso de postulación para esta línea de apoyo se mantendrá abierto hasta el próximo 9 de diciembre. Subsidio para Sectores Medios (DS1) y nuevo Tramo 4.000: El equipo entrega orientación detallada sobre el próximo llamado de este programa habitacional, haciendo especial énfasis en su nuevo Tramo 4.000. Para la Región de Magallanes, esta modalidad permite financiar la compra de viviendas nuevas o usadas de hasta 4.500 UF, otorgando un subsidio base de 550 UF y exigiendo un ahorro mínimo de 200 UF.

Desde el Serviu Magallanes valoraron positivamente la atención a los vecinos y vecinas de Punta Arenas al acercarse al punto de atención en Zona Austral donde recibieron asesoría personalizada y prepararon con anticipación sus antecedentes para las distintas convocatorias vigentes.